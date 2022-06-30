疫情｜港增2358宗確診 輸入個案佔162宗 死亡個案增加2宗 (持續更新)

單日確診連續第二天破二千！本港今日（30日）新增2,358宗確診，本地個案佔2196宗，包括823宗核酸陽性及1,371宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔162宗，死亡個案增加2宗。

162宗輸入個案中，74宗從機場找出，70宗是檢疫酒店期間找出，另有28宗是檢疫後才找出。昨日多2名女病人離世，分別85及98歲，與家人同住，1人有接種兩劑疫苗，1人無接種。85歲的女病人有長期病患，需要人照顧，長期臥床，不能溝通有腦退化。她於5月29日檢測陽性，6月12日轉陰性無入院。本次入院身體狀況差，入急症室面部不對稱，應為急性中風；至於98歲女病人，有長期病患及腸癌，因咳嗽入院發現陽性，情況持續轉差，延至昨日離世。

新增7間院舍爆疫，包括5間殘疾人士院舍，2間安老院舍，涉黃大仙慈華護老院、安貧小姊妹會聖若瑟安老院等。另外，沙田新生精神康復會博康宿舍新增1名院友染疫。

而變異病毒方面，新增8宗懷疑BA.2.12.1個案；另外亦再多28宗疑染BA.4或BA.5個案，當中15宗為輸入個案，9宗無源頭。沒有源頭的個案居於屯門富泰邨愛泰樓、長沙灣順寧居、長洲中興街22B、天澤邨澤輝樓、天后柏傲山5座等大廈；其中彌敦道311至313號康僑大廈有2宗個案。

另外3宗個案與昨日確診、居於順寧居的個案有流行病學關連，他們曾於6月24日晚上，於觀塘萬泰利廣場為食火鍋，有關餐廳將納入強檢名單，暫時該餐廳未有其他個案；而8宗疑似感染BA.2.12.1個案中，6宗為沒有源頭，分別居於山景邨景華樓、安泰邨豐泰樓、粉嶺名都等。

歐家榮： 社會開始出現新Omicron亞型傳播

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，近日BA.4或BA.5無源頭個案有所增加，代表社會開始出現新Omicron亞型傳播，希望能將個案盡快隔離，其家人盡快檢疫，現暫未發現2次感染。

他指出，BA.4或BA.5傳播力較以往出現新冠及Omicron增強，無科學證據顯示嚴重性增加。他指有初步證據顯示BA.4或BA.5會出現免疫逃逸，曾感染抗體未必能抵抗，但疫苗有效。

歐家榮補充，本地感染BA.4或BA.5個案和輸入個案相關，先前無在港出現，是過去1、2個月才慢慢流行。而先前錄得一些由輸入個案引起的家庭群組，多為輸入個案完成檢疫後回家才傳染家人。

他指出，因有個案潛伏期較長，相信現時外防輸入措施足夠。而大部分輸入個案都在機場檢疫期間找到，能減低流入社區風險，但他又直言，不能做到百分百滴水不漏，惟望將風險減到最低。

192宗學校呈報個案 涉148間學校

學校個案方面，今錄192宗學校呈報個案，涉148間學校，包括，31間幼稚園、61間小學、69間中學；過去7日共135間學校呈報2宗或以上個案。

歐家榮表示，多1間學校的班別疑現感染群組，須停課一周，涉及粉嶺救恩書院3LY班，27名學生中共3人學生確診。

孔繁毅：夏天可在室外脫下口罩 冬天則室內室外都要戴上

港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅指，夏天可在室外脫下口罩，冬天則室內室外都要戴上。現時社區出現傳播鏈，希望市民戴口罩做防疫措施，並接種疫苗，在下一波疫情出現前有足夠保護。