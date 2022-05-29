疫情｜港增237宗確診 中環再多一酒吧11人染疫

本港疫情未止，今日新增237宗確診，包括108宗核酸檢測陽性及129宗快測個案，輸入個案有37宗，並無死亡個案，亦無錄得院社爆發個案，上周學校全星期計則收到104宗個案呈報。
衛生防護中心再公布多一間中環酒吧有群組爆發，共11人染疫，該酒吧位於中環荷李活道華懋荷李活中心LG層Iron Fairies & J. Boroski，涉及1男10女，年齡介乎24至39歲，全部人已打2針，他們曾於本月21晚至22日淩晨光顧，期間有顧客跳舞，相信當中有飛沫傳播，初步基因分析顯示是本地流行的病毒株。該地點已納入強制檢測，衛生防護中心下午已與食環署和機電署到場調查。
蘭桂坊Zantral增4宗確診 1人疑排隊時感染
至於昨日公布爆發的中環酒吧Zentral，新增4宗個案，累計15人染疫。其中1人表示並無進入酒吧，只是在門口排隊，有打針，有掃安心出行，暫時懷疑與有感染人士接觸過。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮歐家榮指，兩間爆疫酒吧暫未有流行病學關連，未有人士兩間酒吧都有去過，初步看是兩個爆發。
此外，Zentral酒吧其中一名染疫顧客，是在元朗的博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任兼職籃球教練，接受訓練的30名學生中，再多1人確診，累計有7名學生染疫，其餘學生要接受家居檢疫。
會展染疫清潔工染BA.2.12.1
會展餐廳群組再無新增個案，當中55歲的染疫女洗碗工，相信是感染Omicron分支BA.2.12.1病毒，有待全基因分析確實。防護中心指，會展群組與早前蘭桂坊酒店、太古城3期麥當勞和太古德思齊加拿大國際學校的確診個案相關，整個群組涉及27宗個案。
防護中心指，過去一個星期，有2間學校懷疑出現爆發，包括九龍塘國際英文幼稚園的羅福道校舍和太古德思齊加拿大國際學校，分別有10宗和5宗個案。學生和教職員的陽性比例分別是0.011%和0.016%，防護中心認為水平維持平穩。