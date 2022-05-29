疫情｜港增237宗確診 中環再多一酒吧11人染疫

本港疫情未止，今日新增237宗確診，包括108宗核酸檢測陽性及129宗快測個案，輸入個案有37宗，並無死亡個案，亦無錄得院社爆發個案，上周學校全星期計則收到104宗個案呈報。

衛生防護中心再公布多一間中環酒吧有群組爆發，共11人染疫，該酒吧位於中環荷李活道華懋荷李活中心LG層Iron Fairies & J. Boroski，涉及1男10女，年齡介乎24至39歲，全部人已打2針，他們曾於本月21晚至22日淩晨光顧，期間有顧客跳舞，相信當中有飛沫傳播，初步基因分析顯示是本地流行的病毒株。該地點已納入強制檢測，衛生防護中心下午已與食環署和機電署到場調查。

蘭桂坊Zantral增4宗確診 1人疑排隊時感染

至於昨日公布爆發的中環酒吧Zentral，新增4宗個案，累計15人染疫。其中1人表示並無進入酒吧，只是在門口排隊，有打針，有掃安心出行，暫時懷疑與有感染人士接觸過。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮歐家榮指，兩間爆疫酒吧暫未有流行病學關連，未有人士兩間酒吧都有去過，初步看是兩個爆發。



此外，Zentral酒吧其中一名染疫顧客，是在元朗的博愛醫院鄧佩瓊紀念中學任兼職籃球教練，接受訓練的30名學生中，再多1人確診，累計有7名學生染疫，其餘學生要接受家居檢疫。



