疫情｜港增243宗確診多4死　首宗BA.2.12.1病毒流入社區　「宏思」課程再多12師生染疫 (持續更新)

本港疫情持續，今日新增243宗確診，包括101宗核酸檢測陽性及142宗快測呈報個案，第五波至今累計逾119.7萬宗病例，再多4名患者離世，累計死亡個案9,157宗。在群組個案方面，「宏思」中心再發現多12宗個案；另外，一對美國抵港的夫婦在社區檢疫中心驗到BA.2.12.1變種病毒，是本港首宗在社區檢測中找到有關個案，他們入住的中環蘭桂坊酒店@九如坊亦懷疑出現爆發。

11地點納入強檢名單

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，本港今日再增11宗BA.2.12.1變種病毒個案，涉及6男5女，累計個案46宗。其中早前已公布染疫的一對夫婦，是在美國三藩市抵港，在社區檢測中心的第12天樣本驗出陽性，當中妻子病毒量高，CT值15，相信不是復陽個案。他們抵港後在中環蘭桂坊酒店@九如坊3204號房完成檢疫後，返回筲箕灣住所。由於涉及變種病毒，兩人期間有在社區活動，中心將11個地點納入強檢名單，主要在筲箕灣一帶，包括：

新鴻峰餐廳

鰂魚涌莉苑美食

筲箕灣南安街大家樂

北角英皇道新都城大家樂

筲箕灣成記雲吞麵

太古城麥當勞

太古城MOViE MOViE Cityplaza

筲箕灣東輝大廈麥當勞

愛東邨麥當勞

筲箕灣新華街新釗記冰室

海事處筲箕灣海事分處

歐家榮：暫難以排除已在社區引起傳播

歐家榮指，在同一間檢疫酒店發現另外一對由尼泊爾抵港的父子確診，父子住在3204號房，經基因分析後，跟這對夫婦病毒基因排序一致，不排除中環蘭桂坊酒店@九如坊內有傳播，專家袁國勇已到場視察。

他又說，今次是首宗有帶BA.2.12.1變種病毒的確診者，在完成酒店檢疫後，在社區檢測中驗到陽性，雖然患者大部分時間留在家，但亦到訪過不同食肆，暫時難以排除已經在社區引起傳播，而BA.2.12.1都是BA.2分支，但未知會否引致重複感染，亦無科學數據顯示會引起重症及死亡風險，不過傳播力可能比Delta等更強。

觀塘「御善私房菜」增1宗個案 累計30宗

此外，在食肆群組個案方面，有食客染疫的上環譚仔三哥米線沒有新感染，個案維持5宗，16個環境樣本呈陰性；西區電訊大廈「宏思」中心則再發現2名教職員及10名學生檢測陽性，累計17宗個案，涉及15名學生及2名教職員，他們均於本月13日至20日發病，大部分在5月16日至19日檢測，而上述地點的10個環境樣本仍在等候檢測結果。

至於觀塘「御善私房菜」，早前未有做強檢測的兩人，都已接受檢測，1人陽性，1人陰性，累計這個群組有30宗個案。

輸入個案有26宗，17宗在機場檢測發現，8宗在檢疫酒店找到，餘下一宗在社區檢測中找到，為一名46歲由印度抵港的男子，中心料屬復陽個案。學校呈報18宗陽性個案，涉及17間學校，包括13名學生及5名教職員。