疫情｜港增250宗確診多1死　德思齊加拿大國際學校疑爆發　麥當勞群組變種病毒流入社區 (持續更新)

本港疫情未止，今日新增250宗確診，個案與昨日相若，包括105宗核酸檢測陽性及145宗快測個案，多1名患者離世，累計死亡個案9,162宗。在群組個案方面，鰂魚涌德思齊加拿大國際學校懷疑有爆發；另昨日4名社區患者的病毒基因證實與太古城麥當勞群組相同，衛生防護中心相信在港島區灣仔一帶可能有Omicron BA.2.12.1病毒傳播。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮歐家榮指，4宗昨日公布的社區感染個案，經全基因分析後證實屬於Omicron BA.2.12.1個案，所有患者的病毒基因序列一致，而先前公布，曾到訪太古城麥當勞的一家三口，當中33個月大男童亦證實感染BA.2.12.1。

會展再多一人染疫 涉55歲洗碗工

4人當中，一名63歲女士在會展擔任清潔工，傳染期本月20至23日曾到會展2樓的員工餐廳，中心經追查後，再發現一宗個案，涉及一名55歲女子，在會展3樓餐廳任職洗碗工，居水街荔安大廈，她與63歲會展清潔工互不認識，但在5月20至23日早上7時半都曾到職員餐廳用膳，亦有共用職員更衣室，由於個案是快測陽性，詳細資料須待全基因分析。

歐家榮指，這個群組的病源為居在筲箕灣由美國抵港的一對夫婦，他們曾經在筲箕灣一帶有活動，並且在麥當勞引起一個較大的群組，他認為BA.2.12.1確實流入社區，而港島區灣仔可能有相關的隱形傳播。他指，BA.2.12.1病毒比本港流行的病毒較有傳播力，惟接種疫苗可以防重症及死亡，加上本港疫情處於較穩定水平，以及第五波以來產生的抗疫力等，有關BA.2.12.1的情況要再作觀察。

德思齊加拿大國際學校 下周一停課

今日多16間學校呈報共18宗陽性個案，涉及16名學生及2名教職員，當中鰂魚涌德思齊加拿大國際學校(見下圖)呈報有2名學生及1名教師染疫，連同昨日呈報確診的1名學生，共有4人染疫，全部都涉及同一班；至於同班其餘20名學生檢測陰性，中心已要求涉事班別下周一停課，學生要每日快測，學校需要作徹底消毒。

沙田萬怡酒店現Omicron BA.2傳播

此外，沙田萬怡酒店亦出現變種病毒Omicron BA.2傳播，有2名在酒店接受檢疫、住在相鄰房間的入境人士確診，基因排序一致，包括

一名39歲男子，本月9日由新加波抵港，住在2835號房，抵港第5日採樣呈陽性，CT值23至24

另一名32歲男子則住在相鄰房間，同在當日由瑞典抵港，第7日採樣陽性，CT值24至27，他的同行者亦確診，因病毒量太低而未能作基因分析

目前，中心已聯同機電工程處及屋宇署到場調查及採集環境樣本。