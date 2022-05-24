疫情｜港增250宗確診　太古城麥當勞多3人中招　九龍塘國際英文幼稚園爆疫6人確診 (持續更新)

本港疫情漸趨回穩，今日新增250宗確診，包括89宗核酸檢測陽性及161宗快測呈報個案，第五波至今累計逾119.7萬宗病例，今日繼續無患者離世，累計死亡個案維持9,157宗。

爆疫的太古城3期的麥當勞多3人染疫，涉及同一家庭，包括33個月大男嬰，該男嬰與家傭在本月13日10時半去過麥當勞，其後在5月15日出現病徵，16日快測陽性，17日入東區尤德醫院，18日出院。該家傭在今早快測陽性，同店累計8顧客中招，及1名家人染疫。

學校個案方面，今日呈報多18宗陽性個案，涉及16名學生及2名職員，分別來自13間學校，涉及4間幼稚園，其中九龍塘羅福道一間「國際英文幼稚園」有6宗個案，有4宗個案來自同一班。

蘭桂坊酒店群組多一人確診 居柴灣已婚警察宿舍

另外，蘭桂坊檢疫酒店群組多一人確診，涉一名居柴灣已婚警察宿舍一座的39歲男子。在檢疫第12日陽性，5月17日出現病徵，當日早上檢測陰性，深喉唾液檢測呈陽性，發現全基因序列與先前2宗個案一樣。他曾5月14日與群組一名染疫男子傾談，未戴口罩，傳染期15日下午1時半至2點半曾去中央圖書館，在5月16日及17日亦有去過機動部隊總部餐廳。

輸入個案就有34宗，24宗在機場檢測發現，6宗在檢疫酒店中發現，另有2宗在第8日樣本陽性，兩名患者深圳灣離境前檢測陽性，相信為復陽個案，另有一名人士在社區檢測中陽性，另有一宗個案是本地貨機機組人員，為36歲男士，已打3針，在5月19及21日前進印度，當地沒有離開飛機，在24日出現病徵，5月23日快測陽性，疑為本地感染。

增8宗 BA.2.12.1 變種病毒個案

今日新增8宗Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，4宗為輸入個案，另4宗為與輸入相案個案，即是太古城麥當勞群組個案，累計64宗BA.2.12.1個案。

另新增一宗BA.2.12個案，為一名美國抵港男子，已打3針，累計11宗。

同時新增一宗BA.4個案，為一名21歲女士，已打3針，由瑞士抵港，同行者亦的確診，累計11宗BA.4個案。

新增一宗BA.5個案，為一名46歲男士，已打3針，累計3宗。