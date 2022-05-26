疫情｜港增251宗確診多2死　多4宗社區變種病毒個案　九龍塘英文幼稚園多2人染疫 (持續更新)

本港疫情持續，今日新增251宗確診，數字與昨日相若，包括111宗核酸檢測陽性及140宗快測呈報個案，第五波至今累計逾119.8萬宗病例，再有2名患者離世，累計死亡個案9,161宗。中心今日發現4宗社區變種病毒個案，九龍塘「國際英文幼稚園」增2名學生染疫。另醫管局宣布，下周二(31日)起擴展探訪安排，容許家屬每周探訪一至兩次。

歐家榮指，會分析4宗個案的基因排序是否會與同染BA.2.12.1的太古城麥當勞群組相同，又指雖然4人中有2人在灣仔工作，但現時暫沒發現他們曾在同一時間到過相同地方。

其餘一宗個案涉及一名51歲女士，居沙田嘉徑苑，其兩名家人沒有病徵，她在灣仔入境處大樓12樓工作，最後上班日為本月20日、22日出現病徵、23日快測陽性，傳染期曾訪顯徑邨榮發燒味茶餐廳、港灣道麥當勞等。

她在本月21日發病，在灣仔會展任清潔工，最後上班日是本月23日，同日快測陽性，傳染期曾到會展2樓的員工餐廳、本月19日到過寶蓮寺地下餐廳

歐家榮：BA.2.12.1恐流入社區

至於社區是否已出現傳播，歐家榮指，當局正進行流行病學調查，4宗本地個案初步懷疑感染BA.2.12.1個案，仍需待全基因分析確認。他說，雖然太古城麥當勞群組中76歲女士在本月16、17日到訪灣仔，惟至於經甚麼途徑傳播仍要再作了解。他指，若該4宗個案基因分析與太古城麥當勞群組個案相同，就代表BA.2.12.1變種病毒可能已流入社區，並出現隱形個案及隱形傳播鏈。

學校方面，今日多20間學校呈報共19宗陽性個案，涉及13名學生及7名教職員，當中早前有爆發的九龍塘羅福道「國際英文幼稚園」再發現2宗個案，累計9人中招。

一宗新增個案患者，周二最後上學，昨日發病下午發現陽性，與日前確診者並非使用同一個課室，有乘搭校巴，不排除校內感染，同班27名學生以及5名職員暫時檢測陰性；另一宗個案患者涉及首先出現爆發的上午班，最後一次上學是上周五，周一出現病徵，其同住家人檢測暫時陰性。中心到場調查時亦認為學校的環境衛生理想，已建議學校再作徹底消毒。

太古城麥當勞群組多1宗病例

太古城麥當勞群組方面，中心發現一名99歲婆婆感染，未曾到訪涉事的麥當勞，但與群組先前一名76歲的女患者，同樣住在觀塘麗晶花園6座。她本月19日發現陽性，已經接種一劑疫苗，與家傭同住，目前病徵輕微。除了新感染的99歲婆婆，太古城麥當勞群組現涉及9名食客、1名密切接觸者。

醫管局下周二起擴展探訪安排

此外，醫管局下周二(31日)起擴展特別探訪安排，至其他住院服務的急症醫院、專科醫院、兒童及青少年科精神科病房及部門，探訪安排適用於留院逾1周的病人，病人每人每周可安排探訪1至2次，每次由已登記人士探訪1小時，期間不能換人，醫院職員會聯絡家屬登記，家屬毋須自行聯絡，探訪人士要符合疫苗通行證要求，並出示48小時內核酸陰性證明或24小時內快測陰性證明。