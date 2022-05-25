疫情｜港增251宗確診多2死　太古城麥當勞及九龍塘英文幼稚園各多1個案 (持續更新)

本港疫情未止，今日新增251確診，數字與昨日相若，包括104宗核酸檢測陽性及147宗快測呈報個案，第五波至今累計逾119.8萬宗病例，連日零死亡個案「斷纜」，今日多2名患者離世，累計死亡個案9,159宗。在群組個案方面，太古城麥當勞群組及爆疫的九龍塘「國際英文幼稚園」分別再多一宗個案。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，今日新增的太古城3期麥當勞群組個案，為一名已打兩針的66歲女士，住在鰂魚涌南豐新邨9座，她在本月13日約11時半至12時半與2名親人到訪有關食肆，上周二(17日)發病，同日快測陽性，2名家人則為陰性，現時同店累計共9名食客及1家人中招。

太古城麥當勞21個環境樣本陰性

現時太古城麥當勞群組再多2宗Omicron BA.2.12.1變種病毒個案，連日今日新增3宗BA.2.12.1輸入個案，目前本港累計69宗BA.2.12.1個案。中心在太古城麥當勞抽取21個環境樣本，全部對病毒呈陰性，機電工程署檢查後亦確認，食肆的每小時換氣量達標；另外中心相信麥當勞群組源頭為美國抵港第12日確診的64歲女子，當日她坐在近門口位置，有另外2枱個案與她只相隔幾米，懷疑源頭女子的傳染性大，污染餐廳空氣，做成短距離傳播。

國際英文幼稚園6個環境樣本陰性

今日多19間學校呈報共19宗陽性個案，涉及15名學生及4名教職員，其中九龍塘羅福道「國際英文幼稚園」出現爆發多名一學生確診，與昨日確診的學生不同班，但課室在同層，昨天已沒有上學，同班的28人今天快測陰性，教職員亦陰性，當局亦已到校園視察，抽取的6個環境樣本全為陰性。歐家榮指，2班沒有混合活動，不排除共用設施傳播，惟因同班未發現個案，當局會繼續跟進。

輸入個案就有28宗，10宗在機場檢測發現，餘下18宗在檢疫酒店找到，大部分樣本在第2日至第9日檢測陽性。此外，本港今日新增2宗BA.2.12變種病毒個案，累計13宗。

兩離世患者均為有病患長者

至於2名新增死亡患者，均為65歲以上長者，分別為：