疫情｜港增2535宗確診快測佔1638宗　連續4天少過3000宗個案

本港第五波疫情漸趨緩和，今日新增2,535宗確診個案，比昨日多43宗病例，連續4天錄得少過3,000宗感染，當中897宗核酸檢測陽性，1,638宗快速測試陽性呈報個案，政府昨日起一連3日推展全民快速檢測的行動，新增的快測呈報個案較之前一天多逾300宗。衛生防護中心傳染病處主任張竹君提到，部分市民做快測後，即使結果沒有驗出新冠病毒，仍到網上平台呈報，她提醒公眾如結果並非陽性，則毋須呈報。

在新增2,535宗確診個案方面，有13宗為輸入病例，9人在機場待行檢測中找到，當中6人昨日乘搭國泰CX798航班從印尼抵港，其餘4宗則在檢疫酒店驗出陽性。

多 62人 離世 病死率維持在 0.72%

昨日沒新增院舍爆疫，惟在現有爆疫院舍中，其中32間安老院舍及7間殘疾人士院舍有新增個案，涉約49名院友及11名職員。

在死亡個案方面，再多62名確診患者離世，年齡介乎58至107歲，當中53人昨日在公立醫院離世，另有9宗之前未公布，令第五波疫情累計8,492名患者離世，病死率維持在0.72%，而80歲以上病死率為9.97%。

60歲男患者離世 曾獲處方新冠口服藥

醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，當中有53人昨日在公院離世，年齡介乎58至107歲，其中有47人未完成兩劑新冠疫苗接種，佔88%，5人已打兩針，1人已接種3劑；死者中有34人來自院舍；48人為65歲或以上長者；而在昨日離世的患者，有兩人比較年輕，包括：

一名 58 歲男病人，本身有神經內分泌瘤，已擴散到骨、肝臟及腦部，上月 24 日因呼吸困難及血氧量下跌送入急症室，之後驗出確診， Ct 值 16 ，病毒量高，到昨日中午離世

另一名 60 歲男患者昨日凌晨離世，他有運動神經元疾病，長期卧床，患及糖尿病及高血壓，曾有吸入性肺炎，本月 3 日快測陽性及發燒入院，曾獲處方新冠口服藥

張竹君： 快測呈報個案升證市民響應政府行動

張竹君表示，昨日新增1,638宗快速測試陽性呈報個案，當中有1,592宗屬檢測平台個案，而在1,592宗個案中，有1,272宗是昨日做檢測，又說過去一日本港快速測試陽性呈報個案上升，認為是市民響應當局的快速測試行動，並呈報個案，惟真實數字沒有如當局所想像般這樣高。

本港近日確診數字：