疫情｜港增259宗確診 新增觀塘御善私房菜爆疫9人中招 5月9日晚到訪人士須強檢 (持續更新)

第五波疫情未止，本港今日新增259宗確診個案，比昨日284宗稍為回落，包括113宗核酸檢測陽性個案及146宗快測呈報個案，輸入個案則有33宗。再增1名82歲女患者離世。

新增 觀塘私房菜 群組 9 人 染疫

觀塘成業街19號成業工業大廈1樓12室御善私房菜有小型爆發，共錄得9宗確診個案，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診者均在5月9日傍晚5點後到訪餐廳，部分人只逗留短暫時間，購買杏仁餅及凍肉，當局仍在調查有關個案，並要求當日下午5時至12時曾到訪人士須強制檢測。她補充，部分曾到訪的人士於本月11日至13日感到不適，自行做快測或核酸測試揭發染疫；部分個案沒有病徵。



張竹君又指，由於Omicron變種病毒傳播力強，如確診個案傳染性高，戴着口罩都可能造成傳播。她強調，社區仍有很多傳播鏈，市民如曾到訪高危地方或有輕微不適，應盡快進行快速檢測，如確診要留在家中，避免社區再有更多爆發。

上環星月樓增至 52 人中招

至於紅磡「新旺會」桌球室群組再增1宗個案，累計11名訪客和2名工作人員中招。上環酒家「星月樓」群組再有4名職和7名食客染疫，累計增至52人確診，包括46名食客和6名職員；超過20個家庭和20張檯，其中一名患者居於西環邨，未知是否有關聯。