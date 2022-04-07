疫情｜港增2644宗確診　防護中心：社區持續有傳播情況

第五波疫情持續，本港今日(7日)新增2,644宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,368宗核酸檢測陽性，以及1,276宗快速測試陽性呈報個案；其中12宗核酸檢測陽性為輸入個案。第五波累計逾117萬宗確診。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，明起開始一連三天全民快速測試有助了解本港感染狀況，目前每天新增2,000至3,000宗個案，代表社區持續有傳播的情況，而透過全民快測可於短時間內揪出患者。

籲學生每天快速測試

問及復課安排，歐家榮指，具體細節仍正與教育局商討，期望本月19日復課時疫情能穩定下來。他續指，相信屆時仍然會有個案，而且一定會有學生受感染，故未必會採取先前的做法，即若校內有一宗個案便立即勒令該校停課，而會了解個案數目和分布作風險評估，而當局會就現時數據和未來預計情況訂立停課的合理水平，但會要求校方一有發現個案須立即呈報，並呼籲學生在上學前可接受快速測試。

在12宗輸入個案中，3宗於機場檢測呈陽性，患者於周三(6日)從新加坡、阿聯酋和泰國抵港，另外9宗於檢疫酒店檢測呈陽性，分別來自泰國、南非、英國、韓國及加拿大。衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案；已有個案的33間安老院舍昨增54宗院友確診，另有9間殘疾院舍新增13名院友染疫。