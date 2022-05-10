疫情｜港增273宗確診多5死　元朗火鍋店再多8食客染疫　累計20人中招 (持續更新)

本港第五波疫情趨平穩，今日新增273宗確診個案，包括138宗核酸檢測陽性個案，及135宗快測呈報個案，比昨日233宗數字稍為回升，第五波疫情至今累計1,194,460宗個案，今日多5名患者離世，累計死亡個案9,139宗；另外，近日爆疫的元朗火鍋店群組擴大，再多8名食客染疫，令群組至今累計20人中招。

新增個案中，27宗屬輸入個案，8宗在機場發現，餘下19宗屬較早前抵港人士，當中有一位22歲女子，在4月30日由印尼抵港，昨日在僱主家中暈倒後送院，於醫院檢測確診，病毒CT值約為34，至今日時已發現沒有確診，當局推斷是較早前感染的復陽個案。

此外，有3宗抵港第12天確診個案中，涉及25歲、32歲人士及1歲嬰兒，分別來自新加坡、尼泊爾及英國，3人的病毒CT值均高，但早前均沒有感染病徵。而嬰兒家人曾在4月中確診，當局認為3人均是復陽個案，會為他們的樣本做全基因分析確定是否輸入個案。

4 火鍋店 食客等候檢測結果 6食客未取得聯絡

元朗「牡丹金閣尚品火鍋涮涮鍋」繼昨日9宗確診後，今日再多8名食客染疫，大部分是長者，年齡由64歲至89歲，其中一位是4歲小朋友。8名食客當中，有3人做核酸檢測，5人做快速檢測，群組至今累計個案增至20人中招，員工則未發現新個案，另有4名食客仍在等候檢測結果，依有6名食客仍未取得聯絡。

衛生防護中心傳染病處主任張君竹指，當局已叫有關火鍋店做大清洗，員工全部已做檢測，認為火鍋店毋須停業。她又說，由於社署宣布在長者院舍分階段再進行檢測，陸續找到一些相信是復陽個案，至今暫有3,000多宗個案接受檢測，找到20至30宗陽性個案。

新增5名死亡個案，涉及3男2女，全部為長者，年齡介乎68至95歲，其中1人來自院舍，3人無打針紀錄，1人打1針，1人打2針。

多34宗學校呈報陽性個案

學校呈報多34宗陽性個案，涉及31名學生及3名教職員，包括3名幼稚園學生、14名小學學生，14名中學生及3名中學教職員，分別來自32間學校，其中有12個案今早快測陽性，其餘均在為前幾天測試陽性，今日才向學校呈報。張竹君指，另有3間學校7日內累積有2宗個案，但調查後患者之間沒有流行病學關連。

對於下周四將放寬第二階段社交距離措施，張竹君指，現時每天確診數字維持在200至300宗，隨着放寬人流會增多，有反彈是在預期之內，或維持在這個水平一段時間。