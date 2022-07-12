疫情｜港增2769宗確診多1死　歐家榮：將就深圳灣口岸陽性者推優化措施 (持續更新)

本港疫情持續，新增2,769宗確診，本地個案佔2,558宗，包括1,103宗核酸陽性及1,455宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔211宗，多有1名94歲、已打2針的女病人離世，第五波疫情至今累計9,207宗死亡個案。對於深圳灣口岸陽性者未能過關，職員指示他們自行離開及聯絡衛生署，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，將會推出優化措施，詳情稍後公布。

歐家榮說，現時經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案，平均每日只有5宗以下，他們會視為確診者處理，並必須使用點對點的交通到酒店或住所，當局已得知有陽性人士自行離開情況，會與相關部門跟進，將推出優化措施，詳情稍後公布，當中考慮讓他們直接進入隔離設施。

再增16宗疑BA.4或BA.5個案

變種病毒方面，新增30宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，當中19宗源頭不明；另增16宗懷疑BA.4或BA.5本地個案，當中7宗源頭不明，分別居海怡半島4期、利東邨東業樓、窩打老道45號賀賢居、逸東邨迎逸樓、九龍龍蟠苑龍璋閣、迎海第一期11座及太古城高山台華山閣等。

7校個別 班級有爆發須停課

在學校方面，學校呈報369宗陽性個案，涉及285間學校，當中7間學校個別班級有集體個案需要停課，包括：

東涌匡智紹邦晨輝學校，B班1名教師確診

油尖旺學之園幼稚園(凱帆薈)，有3老師及5名學生確診

北區基督教香港信義會祥華幼稚園，K3D有2名學生確診

九龍真光中學幼稚園部，K3A班有2名學生及1名老師確診

港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學，5D班有3人確診

灣仔香港日本人學校，S31班有4名學生確診

世界龍岡學校劉皇發中學，3D班有3名學生確診

何婉霞： 部分公院須減非緊急手術

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，東華東院內科男病房有一名病床助理在本月8日確診，醫院展開追蹤調查，發現2名男病人呈陽性，該兩名男病人已移往東區那打素醫院治療，情況穩定，病房亦已消毒。

她又說，目前有近1,000名病人在公院留醫，部分聯網需要減少非緊急手術。

4 院舍各有一院友感染

4間院舍有新增個案，涉及2間安老院舍及2間殘疾人士院舍，各有一名院友感染，包括西貢靈實胡平頤養院、葵青青逸居、沙田香港善導會秦石中途宿舍，及元朗竹園樂安居復康院舍。