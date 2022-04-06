疫情｜港增2777宗確診　防護中心料假期活動多或反彈

第五波疫情持續，本港今日(6日)新增2,777宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，較昨日減少近500宗，包括1,489宗核酸檢測陽性，以及1,288宗快速測試陽性呈報個案；其中7宗核酸檢測陽性為輸入個案。第五波累計逾116.7萬宗確診。衛生防護中心總監徐樂堅指，現時個案數量仍然非常高，並預計市民於假期活動較多，不排除疫情會有反彈風險，希望市民多加留意，減少不必要的活動。他補充指，相信確診數字較難於短時間內跌至低位，預計將維持3至4位數一段時間。
對於特首林鄭月娥今早透露，日後或要求部分人進入場所或進行活動時，必須先進行快速測試，徐樂堅指，相信快速測試於進行「群集性活動」時或可幫忙，但暫時未有訂下甚麼活動須要求先接受快速測試。他續指，本月21日或放寬社交距離措施，政府會逐步檢視是否能於特定活動加入快速測試的要求，並期望市民習慣使用，將來可便利整個抗疫工作。
昨日沒新增院舍爆疫
衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，而早已有個案的45間院舍再新增個案，包括41間安老院舍及4間殘疾院舍，分別涉55名及6名院友。徐樂堅補充指，至今共有1,070間院舍出現個案，包括787間安老院舍及290間殘疾院舍，累計超過4.8萬名院友及1.28萬名員工染疫。
就7天呈報數字分析，徐樂堅指，爆疫院舍數目於2月初起大幅度上升，由每天少於100間爆發，至3月3日及10日每天有661及671間出現爆發，而至4月4日的過去一周共有265間院舍有個案，每天有41至91間。至於院舍打針方面，徐指至今共4.47萬名院友已打首針，分別涉5.7萬及1.7萬名安老和殘疾院友，覆蓋率為54%及69%，而政府會於4月15日前安排第二輪院舍打針計劃。
增111死
第五波累計6,247宗死亡個案，較昨日增加111宗，全部均於公立醫院離世，為相隔兩天後單日新增死亡個案再次回升至三位數。醫管局公布，公立醫院昨日新增84宗死亡個案，包括53男31女，年齡介乎43歲至102歲；早前多27人離世，但因數據滯後未有公布，包括14男13女，年齡介乎36歲至95歲。在昨日新增的死亡個案中，40人來自院舍；50人沒有打針、21人打過一針、11人打過兩針、兩人打過三針；77人為65歲或以上長者，另外多人較為年輕。另再多13人危殆、8人嚴重，目前74名危殆病人在深切治療部留醫。
較年輕昨日離世個案
- 43歲：於2017年腦部曾出血、腦幹受損，翌年起入住黃大仙醫院，至去年轉至葛量洪醫院，需要長期使用呼吸機、長期照顧，3月12日對新冠病毒檢測呈陽性，曾處方不同藥物，包括瑞德西韋及干擾素
- 59歲：本身有高血壓和晚期腎衰竭
- 59歲：本身有肺癌並擴散至骨和腦部，本身有接受化療，最近暫停
較年輕早前離世個案
- 36歲：本身有大動脈剝離、重覆心內膜炎，亦有晚期腎衰竭，曾接受心瓣移植手術，3月30日因無法進食、便祕及洗肚水污濁，懷疑是肚內發炎，於急症室接受快速測試呈陰性，送上病房接受核酸檢測呈陽性，曾處方新冠口服藥，延至4月4日離世
整體死亡個案分析方面，第五波累計6,247宗死亡個案，其中5,850宗屬於80歲或以上，佔70.%。現時染疫病死率為0.71%，打三針病死率為0.03%、打兩針為0.14%、一針為0.97%，而未打針則為3.26%；80歲或以上打三針病死率為1.04%、打兩針為3.4%、一針為6.9%，而未打針則為16.6%。