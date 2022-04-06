疫情｜港增2777宗確診　防護中心料假期活動多或反彈

第五波疫情持續，本港今日(6日)新增2,777宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，較昨日減少近500宗，包括1,489宗核酸檢測陽性，以及1,288宗快速測試陽性呈報個案；其中7宗核酸檢測陽性為輸入個案。第五波累計逾116.7萬宗確診。衛生防護中心總監徐樂堅指，現時個案數量仍然非常高，並預計市民於假期活動較多，不排除疫情會有反彈風險，希望市民多加留意，減少不必要的活動。他補充指，相信確診數字較難於短時間內跌至低位，預計將維持3至4位數一段時間。

對於特首林鄭月娥今早透露，日後或要求部分人進入場所或進行活動時，必須先進行快速測試，徐樂堅指，相信快速測試於進行「群集性活動」時或可幫忙，但暫時未有訂下甚麼活動須要求先接受快速測試。他續指，本月21日或放寬社交距離措施，政府會逐步檢視是否能於特定活動加入快速測試的要求，並期望市民習慣使用，將來可便利整個抗疫工作。

昨日沒新增院舍爆疫

衛生署昨天沒有接獲新增院舍出現個案，而早已有個案的45間院舍再新增個案，包括41間安老院舍及4間殘疾院舍，分別涉55名及6名院友。徐樂堅補充指，至今共有1,070間院舍出現個案，包括787間安老院舍及290間殘疾院舍，累計超過4.8萬名院友及1.28萬名員工染疫。

就7天呈報數字分析，徐樂堅指，爆疫院舍數目於2月初起大幅度上升，由每天少於100間爆發，至3月3日及10日每天有661及671間出現爆發，而至4月4日的過去一周共有265間院舍有個案，每天有41至91間。至於院舍打針方面，徐指至今共4.47萬名院友已打首針，分別涉5.7萬及1.7萬名安老和殘疾院友，覆蓋率為54%及69%，而政府會於4月15日前安排第二輪院舍打針計劃。