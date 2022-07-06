疫情｜港增2815宗確診 輸入個案佔143宗 多1名病患離世 (持續更新)

本港疫情持續，今日（5日）新增2,815宗確診，本地個案佔2,672宗，包括1,027宗核酸陽性及1,502宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔143宗，多1名病患離世，累計第5波有9,193宗死亡個案。

醫管局公布，830名新冠肺炎確診病人留醫，當中113人是新增確診，313人入住隔離病房，16人入住二線隔離病房，261人入住北大嶼山醫院感染控制中心。現時有14名危殆及18名嚴重病人留醫，其中2人危殆在深切治療部留醫。

醫管局：過去一個月留醫及確診人士上升

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，今日新增1宗危殆及嚴重個案，過去一個月的留醫及新增確診人士是上升，自5月初的入院人數是70至80人，至6月初落回至30至40人，而過去數周的每人確診入院人數是逾百人，情況值得關注；而留醫人數亦由6月初的400人上升一倍至830人，而危殆及嚴重個案由平日20個上升至30個，擔心疫情會比之前嚴重。她希望當局不要掉以輕心，盡快接種疫苗。

239宗學校呈報個案 涉及209間學校

學校個案方面，當局今共接獲239宗陽性個案，包括193名學生及46名職員，涉及209間學校，包括33間幼稚園及幼兒中心、83間小學、87間中學及4間特殊學校。過去7日共96間學校呈報2宗或以上個案。

至於昨日關注的英華書院未有學生再染疫，以下學校出現個案，個別班別需停課一周：

明愛樂勤學校愛班1學生染疫

五旬節靳茂生小學4D班3名學生染疫

何明華會督銀禧中學5A班3學生染疫

中華基督教會燕京書院5C班3學生染疫

新增19宗BA.2.12.1個案

而變異病毒方面，在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多19宗，當中有16宗與源頭不明個案有病毒關連，3宗與其他個案相關。至於BA.4或BA.5個案則有22宗，有10宗BA.4或5疑似病例與早前個案有關聯，當中包括觀塘「為食火鍋」2名員工，其餘8宗個案為早前確診人士的相關個案，累計505宗BA2.12.1本地個案、108宗BA.4或BA.5本地個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時BA.4的比例逐漸上升，由6月21的0%上升至近日的1%，相信變異病毒株傳播力較強，擔心可能會有再次感染的情況。

另外，昨日公布有確診個案的香港佛教醫院護養病房，再多一名外判清潔工及9名同房病人染疫，已被安排到東華三院黃大仙醫院接受隔離治療，累計14人染疫。當局正研究如何加強病人入院的篩查及員工每日檢測的方法，以盡快找出確診個案。