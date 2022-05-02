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2022-05-02 16:33:52

疫情｜港增283宗確診 多5宗死亡個案(持續更新)

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疫情｜港增283宗確診 多5宗死亡個案

本港疫情持續穩定，今日確診個案跌破300宗。

本港今日(2)新增283宗新型肺炎確診，核酸檢測和快速測試呈報個案分別佔120宗和163宗；至於輸入個案錄得11宗；第五波疫情累計逾119.2萬宗確診。

再多5名患者死亡，年齡介乎74至98歲，第五波累計有9,105宗死亡個案，病死率0.76%公立醫院再多2人危殆，當中一人未接種新冠疫苗，現時共有6名危殆病人在深切治療部留醫。

中學及幼稚園明日起分階段復課

中學及幼稚園明日起分階段復課。(資料圖片)

明起重開10間普通科門診服務

醫管局總行政經理李立業表示，隨著疫情緩和，市民對普通科門診服務需要亦增加，10間普通科門診診所明天(3)將恢復服務，23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務，並預留名額、特別是尤高風險人士，以及小學及幼稚園確診學生。

另外，中學及幼稚園明日起分階段復課，衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，明日約有1500間幼稚園及400多間中學恢復面授，呼籲學生返校前先做快測。他表示目前每日有數百宗確診個案，社區仍有隱形個案，相信一定會影響到學生，並料在復課後找到陽性個案。

十間明起恢復服務的普通科門診診所

東區-柏立基夫人普通科門診診所

中西區-西營盤賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)
觀塘區-順利普通科門診診所

荃灣區-戴麟趾夫人普通科門診診所(星期日及公眾假期門診服務)

葵青區-北葵涌普通科門診診所(夜間門診服務)
沙田區-瀝源普通科門診診所(由於診所正進行裝修工程，需要診的長期病患者需到威爾斯親王醫院包玉剛爵士癌症中心一樓。其他服務會繼續暫停至另行通知。)
北區-沙頭角普通科門診診所

北區-打鼓嶺普通科門診診所
元朗區-天水圍健康中心(天瑞路)(夜間門診服務)

屯門區-屯門湖康診所(星期六門診服務)

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