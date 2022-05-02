疫情｜港增283宗確診 多5宗死亡個案(持續更新)

本港今日(2日)新增283宗新型肺炎確診，核酸檢測和快速測試呈報個案分別佔120宗和163宗；至於輸入個案則錄得11宗；第五波疫情累計逾119.2萬宗確診。
再多5名患者死亡，年齡介乎74至98歲，第五波累計有9,105宗死亡個案，病死率0.76%。公立醫院再多2人危殆，當中一人未接種新冠疫苗，現時共有6名危殆病人在深切治療部留醫。
明起重開10間普通科門診服務
醫管局總行政經理李立業表示，隨著疫情緩和，市民對普通科門診服務需要亦增加，10間普通科門診診所明天(3起)將恢復服務，23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務，並預留名額、特別是尤高風險人士，以及小學及幼稚園確診學生。
另外，中學及幼稚園明日起分階段復課，衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，明日約有1500間幼稚園及400多間中學恢復面授，呼籲學生返校前先做快測。他表示目前每日有數百宗確診個案，社區仍有隱形個案，相信一定會影響到學生，並料在復課後找到陽性個案。
十間明起恢復服務的普通科門診診所
東區-柏立基夫人普通科門診診所
中西區-西營盤賽馬會普通科門診診所(夜間門診服務)
觀塘區-順利普通科門診診所
荃灣區-戴麟趾夫人普通科門診診所(星期日及公眾假期門診服務)
葵青區-北葵涌普通科門診診所(夜間門診服務)
沙田區-瀝源普通科門診診所(由於診所正進行裝修工程，需要覆診的長期病患者需到威爾斯親王醫院包玉剛爵士癌症中心一樓。其他服務會繼續暫停至另行通知。)
北區-沙頭角普通科門診診所
北區-打鼓嶺普通科門診診所
元朗區-天水圍健康中心(天瑞路)(夜間門診服務)
屯門區-屯門湖康診所(星期六門診服務)