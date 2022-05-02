疫情｜港增283宗確診 多5宗死亡個案(持續更新)

本港今日(2日)新增283宗新型肺炎確診，核酸檢測和快速測試呈報個案分別佔120宗和163宗；至於輸入個案則錄得11宗；第五波疫情累計逾119.2萬宗確診。 再多5名患者死亡，年齡介乎74至98歲，第五波累計有9,105宗死亡個案，病死率0.76%。公立醫院再多2人危殆，當中一人未接種新冠疫苗，現時共有6名危殆病人在深切治療部留醫。

明起重開10間普通科門診服務

醫管局總行政經理李立業表示，隨著疫情緩和，市民對普通科門診服務需要亦增加，10間普通科門診診所明天(3起)將恢復服務，23間診治新冠病人的指定診所仍維持服務，並預留名額、特別是尤高風險人士，以及小學及幼稚園確診學生。

另外，中學及幼稚園明日起分階段復課，衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，明日約有1500間幼稚園及400多間中學恢復面授，呼籲學生返校前先做快測。他表示目前每日有數百宗確診個案，社區仍有隱形個案，相信一定會影響到學生，並料在復課後找到陽性個案。