疫情｜港增284宗確診多1死　紅磡桌球室多6人染疫　上環星月樓增至41人中招 (持續更新)

第五波疫情未止，本港今日新增284宗確診個案，比昨日298宗稍為回落，包括116宗核酸檢測陽性個案及168宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過119.5萬多宗個案，再增1名77歲女患者離世，累計死亡個案9,147宗。上環酒家「星月樓」群組再有11人染疫，累計增至41人確診，包括39名食客和兩名侍應；紅磡「新旺會」桌球室群組再增6宗個案，累計12人中招。

星月樓群組一 侍應 居 西苑臺

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，爆疫的上環「星月樓」群組找到有39名食客及2侍應確診個案，而在經修正資料後，確診食客年齡介乎7歲至最大90歲，並非昨日所講至117歲，當中超過15個家庭，全部在3樓，共涉20多枱，至少17枱均有個案，其中個別家庭全部有個案；2名確診侍應中，其中一人居在西環邨西苑臺，在周三(11日)不適，在日前圍封檢測中找到，其家人在本月9日不適，中心會做基因分析，研究兩個「星月樓」群組及西苑臺群組是否有關係。她又說，在西環邨西苑臺22宗個案中，有10人沒有接種疫苗，當中不少為長者，呼籲長者接種疫苗。

星月樓男廁及女廁抽氣扇樣本驗陽性

環境樣本方面，中心在「星月樓」找到兩個環境陽性樣本，一個在男廁中找到，另一個在女廁的抽氣扇中找到，已建議食肆就該兩處地方消毒。

在紅磡「新旺會」桌球室群組新增6宗個案，累計12人確診，包括兩名員工，一人在酒吧工作，另一人負責準備食物，負責準備食物的患者在本月9日出現病徵，當日最後一次上班，CT值為17，餘下4名患者在桌球室內擲鏢。

增一宗 BA.4輸入個案 累計3宗

輸入個案有33宗，其中10宗在昨日機場發現，22人於檢疫酒店確診，另有一名31歲男在5月1泰國由新加坡抵港，5月12日陽性，同層沒其他個案，CT17至18，有可能是本地個案。

再多一宗BA.4個案，患者為1名60歲女士，於本月9日由美國經瑞士抵港，抵港當天已有喉嚨痛，在機埸確診，目前本港累計3宗BA.4個案。