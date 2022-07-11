疫情｜港增2863宗確診多7死　居家隔離者周五起須戴電子手環　安心出行研實名制增「紅黃碼」 (持續更新)

本港疫情有上升趁勢，新增2,863宗確診，本地個案佔2,611宗，包括1,066宗核酸陽性及1,545宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔252宗，再有7名患者離世，年齡介乎65至90歲，大部分都有長期病患；另為扭轉升勢，居家隔離者周五起須戴電子手環，同時政府研究將「安心出行」轉實名制，並增加「紅黃碼」，防止確診者進入處所。醫務衛生局局長盧寵茂指，有關「安心出行」轉實名制希望越快越好。

盧寵茂：「安心」實名制 越快實施越好

盧寵茂稱，近日本港單日確診個案徘徊約3,000宗，由6月初至本月10日，在醫管局設施中，因新冠疫情接受治療人士由300多人增至700多人，相信很快破千，因此醫管局需作最壞打算，目前居家隔離逾1.2萬人，為了減低他們在社區傳播的風險，在本周五(15日)開始須戴上電子手環，確保他們不會離開居家範疇，政府會盡快為送上電子手環。

對於「安心出行」研轉為「實名制」，盧寵茂稱會增加「紅黃碼」，若市民核酸檢測呈陽性，將會獲發「紅碼」，他們將無法進入部分處所；至於檢疫人士，尤其入境人士則會獲發「黃碼」，限制進入高危特定地方。他稱「安心出行」實名制主要是為了辨別不同風險人士，而不是用於追蹤，不會限制大部份無確診和無檢疫市民的自由，強調「安心出行」實名制越快實施越好，違例者將會違反法例。

「黃碼」暫料不 影響 乘 坐交通工具

盧寵茂續指，當局正研究將入境人士抵港後要7天酒店檢疫的規定，改為局部居家健康監測。檢疫人士在完成酒店檢疫後，可回到合適住所，接受「點對點管理」，期間可以上班或上學，但由於他們仍然有一定程度風險，因此必須限制他們不能到高風險的處所，例如醫院、院舍，亦不能進行會除口罩的活動。

他又說，「紅黃碼」是關於確診及隔離人士，與疫苗通行證不同，細節在執行時再解釋，「紅碼」不應該離開隔離場所，要定點居家隔離，「黃碼」主要針對2方面，一是高危人群場所，二是高風險活動的處所，暫時不會影響他們乘坐交通工具。

8間學校個別班級須停課

在確診個案方面，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報627宗陽性個案，涉及454間學校，共有527名學生及100名教職員，當中8間學校個別班級有集體個案需要停課，包括：

西貢東華三院王余家潔紀念小學，5B班21名學生中，有3宗個案

荃灣靈光小學，6A班18名學生中，有4宗個案

九龍三育中學，4B班23名學生中，有4宗個案

啟思幼稚園，DN下午班18名學生中，有2宗個案

寶血女子中學，4H班19名學生中，有3宗個案

約克國際幼稚園，Red上午班26名學生中，有3宗個案

大埔匡智松嶺學校，共有2宗個案

深水埗中華基督教會望覺堂啟愛學校，中六班11名學生中，有2宗個案

多19宗疑染BA.4或BA.5個案

在變種病毒個案，新增36宗懷疑BA.2.12.1個案，當中19宗源頭不明；BA.4或BA.5則新增19宗懷疑個案，當中6宗沒有源頭，13宗與其他個案相關。