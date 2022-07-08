疫情｜港增2945宗確診多3死　大埔那打素醫院病房再有病人中招 (持續更新)

本港疫情走勢反覆，新增2,945宗確診，本地個案佔2,748宗，包括1,035宗核酸陽性及1,713宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔197宗，再有3名患者離世，涉2男1女，各自有長期病患紀錄。醫院持續有個案增加，大埔那打素醫院內科混合病房再多2宗個案，佛教醫院護養病房增2人感染。醫務衛生局長盧寵茂表示，本港疫情有持續上升趨勢，單從數字看，可能在兩周後確診數字變為雙倍。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏交代，傳出感染的大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房再多2名男病人確診，至今累計9名病人及1名員工確診，有關病人正接受隔離治療，全部情況隱定。

佛教醫院護養病房多2病人染疫

此外，香港佛教醫院護養病房再新增2名男病人確診，年齡分別為56及73歲，情況穩定，轉為東華三院黃大仙醫院接受治療，累計14名病人及4名員工確診，病房已清潔消毒。

田家炳護養院一名57歲女病人轉往博愛醫院內科病房治療，期間新冠檢測發現確診，目前情況嚴重，同房7名病人被列為緊切接觸者，須隔離檢疫，護養院亦有一名女員工感染，她周二(5日)最後一日在護養院上班，院方正檢查感染源頭，有關病房已暫停接新症及探訪安排。

多11宗BA.4或BA.5懷疑個案

變種病毒方面，新増20宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，包括18宗源頭不明及2宗相關個案；BA.4或BA.5就增加11宗，當中3宗源頭不明及2個密切接觸者，包括：

皇后大道西翰林峰2座，有一名同住家人確診

九龍順緻苑A座順隆閣

富榮花園8座，有一名密切接觸者感染

多2校 班別出現多宗個案須停課

學校方面，191間學校共呈報214宗個案，涉及174名學生及38名教職員，多2間學校個別班別出現多宗個案，要停課一周，包括路德會協同中學4B班，以及路德會梁鉅鏐小學1B班，各有3名學生確診；另新增3間安老院及2間殘疾人士院舍，各有一名院友確診，包括禮賢會葵盛東護理安老院、保良局壬午年耆樂居、九龍頤和園護老中心及明愛陳震夏宿舍等。

盧寵茂： 兩周後確診數字或雙倍

對於政府今日起暫緩航班「熔斷機制」，盧寵茂表示，不代表放寬防疫措施，強調政府不會「躺平」，他指「熔斷機制」的成本相當高，由1月1日到6月底，有100次航班被「熔斷」，當中找到534宗個案，即每次熔斷一班航班，平均涉及5.34名輸入患者，卻令上千旅客受影響，他說政府理解到暑假會有不少留學生回港，加上核酸檢測能夠有效找出輸入個案，不會造成社區爆發源頭，因此做出有關調整。

他又說，近日上任後「發夢都諗起通關」，惟市民如希望通關能如疫情前方便，短時間內不是一個合理期望，坦言免檢疫通關短時間內「不可能」。他指，本港自6月中起，單日確診經已回升到四位數，昨日已到3,000宗，整體有持續上升趨勢，如果情況沒改善，兩星期後可能會到雙倍，呼籲市民盡快接種疫苗，尤其是長者、長期病患、小童等高危人士。