疫情｜港增300宗確診　多5宗死亡個案

本港今日(1日)新增300宗新型肺炎確診，核酸檢測和快速測試呈報個案分別佔119宗和181宗，第五波疫情累計逾119.1萬宗確診。當局今錄得22宗輸入個案，其中14人昨日分別乘搭6個不同航班抵港、在機場檢測呈陽性，其餘8人是在抵港第三至七日檢測呈陽性。

醫管局呈報5宗死亡個案，患者年齡介乎53歲至88歲，第五波至今有9,100宗死亡個案。醫管局總行政經理劉家獻稱，該名53歲女死者本身有糖尿病紀錄，上月24日在家暈倒及撞傷頭部，昏迷約10分鐘，送聯合醫院急症室後發現說話不伶俐、右邊身乏力。院方為她進行電腦掃瞄後，發現病人腦內出血，她同日獲轉送伊利沙伯醫院留醫，並在入院篩查時驗出陽性、CT值34.8，即病毒量低。劉家獻續稱，伊利沙伯醫院為患者用了不同方法治療，惟情況轉差，延至昨日離世。

張竹君：疫情仍有機會反彈

就疫情數字近起持續回落，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時單日個案數目雖較第五波疫情高峰期低很多，但社交距離措施放寬後，疫情仍有機會反彈。她又稱，會盡量分析所有輸入個案的基因，如發現世界衞生組織關注的變異病毒株就會公布，包括BA.2.12及其分支BA.2.12.1、BA.4和BA.5，它們雖有較高傳播力，但臨床和死亡等情況暫未有詳細資料。此外，衞生防護中心今日沒有接獲第五波未曾爆疫的院舍和復課學校呈報新個案。