疫情｜港增3028宗確診破三千宗　大埔那打素醫院病房爆疫　張竹君：兩周後恐升至6000宗 (持續更新)

本港疫情有上升趨勢，新增3,028宗確診，本地個案佔2,856宗，包括948宗核酸陽性及1,908宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔172宗，多1名79歲無打針的女患者離世。多間學校呈報陽性個案，另外大埔雅麗氏何妙齡那打素醫院內科混合病房爆疫，佛教醫院護養病房再多2名病男人感染。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，兩周後每日確診數或會升至6,000宗。

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏交代，大埔那打素醫院內科混合病房有傳播，當中1名男病人在本周一(4日)確診，同房6名病人及1名護士確診，醫院正調查個案之間的關連，當中5名病人正隔離治療，餘下病人已出院正在家居隔離，該名護士亦正在家居隔離，病房已暫停接新症及探訪安排，並已進行消毒及清潔。目前醫院共有5名員工確診，包括早前4名膳食部及今日新公布1名內科混合病房護士。

佛教醫院護養病房多2病人染疫 累計16人中招

至於有疫情的香港佛教醫院護養病房再多2名男病人確診，分別是40及51歲，他們情況穩定，已轉到東華三院黃大仙醫院接受治療，現時佛教醫院累計12名病人及4名員工染疫。

被問到有傳媒指醫管局計劃今年內引入10名大灣區的醫生，關慧敏稱詳情仍有待交代，惟她指當中部分人懂說廣東話，看不到與病人有溝通問題。

在變種病毒方面，增加42宗懷疑Omicron BA.2.12.1個案，包括28源頭不明及14個相關個案，分布在不同地區；BA.4或BA.5新增17宗懷疑個案，其中2宗源頭不明，分別居於梨木樹邨及西灣河高望大樓。張竹君補充，BA.4或BA.5病毒似乎在上升，據世衛數字顯示，BA.5正替代其他病毒株，雖然BA.4有上升，但沒有BA.5這樣厲害，相反BA.2或BA.2.12.1則有下跌趨勢。

多2校班別出現集體個案須停課

學校呈報201宗陽性個案，涉180間學校，包括163名學生及38名教職員，多2間學校個別班別出現多宗個案，要停課一周，包括：

香港仔迦南幼稚園K3UKB班，有2學生感染

馬鞍山靈糧小學6D班，有3學名感染

另外，有2間院舍有呈報個案，包括敬福護理院，2名院友及1員工染疫，有21人須隔離檢疫，以及匡智愛東宿舍，有1名院友確診，其他院友要檢疫，患者曾經到訪賽馬會匡智小西灣工場，工場早幾日亦曾出現病例，防護中心將發出強制檢測公告。

對於確診數字破3,000宗，張竹君承認確診數字呈上升趨勢，一兩周後數字或會「翻一翻」，確診個案「可能會好高」，按以往趨勢，若上升速度持續，兩周後每日確診數或會升至6,000宗，預料對醫療服務構成壓力。