疫情｜港增313宗確診增3死　59歲男竹篙灣隔離亡死因待跟進 (持續更新)

第五波疫情持續隱定，本港今日新增313宗確診，數字較昨日290宗稍為回升，包括112宗核酸檢測陽性個案，以及201宗快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情至今累計1,192,765個案；另再多3名患者離世，累計9,115多宗死亡個案，死亡率維持0.76%。此外，一名59歲男子在竹篙灣隔離時離世，為本港第二宗在隔離期間死亡的個案。

在新增個案中，22宗屬輸入個案，7宗在昨日機場發現，13宗在酒店接受檢測期間發現，餘下2宗均在第12日在社區檢測陽性，來自印尼和日本，當局初步調查認為屬復陽個案；院舍方面則無個案。

多17宗學校呈報個案 4人昨日有上學

學校方面，在約2,200間復課學校，有17宗呈報陽性個案，來自17間學校，涉及12名學生及5名教職員，包括2名幼稚園學生，在陽性學生中，有8人在假期後沒有上學，4人昨日有上學，惟他們昨日快測屬陰性。

再多3名患者死亡，當中2人昨日離世，涉及1男1女，年齡分別是85歲及90歲，當中1人沒有打針，有1人已打了一針，餘下一名59歲男病人是本月1日離世，詳情為：

該59歲男病人，患有長期病患、有高血壓、糖尿及腎衰竭，2018年曾做腎移植，本身有睡眠窒息症及心臟衰竭，於上月28日檢測呈陽性，其後被安排到竹篙灣檢疫中心接受隔離，至5月1日中午，有民安隊發現他在房內不醒人事，民安隊隨即召喚救護車，將其送到北大嶼山醫院，過程中院方一直為他做急救，惟抵達急症室時沒有心臟跳動，插喉後發現其血糖低，醫護曾為他用5劑強心針，惟病人於下午2時59分證實離世，遺體會移送殮房，死因將交死因裁判官跟進。

45 歲 泰國抵港男染BA.2.2列本地感染個案

此外，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，早前一名上月19日由泰國抵港的45歲男士在離開檢疫酒店後第五日在社區檢測中心的核酸檢測陽性，被列為輸入個案，惟中心完成基因排序後，發現其樣本為本港流行的BA.2.2，相信患者是完成檢疫後在社區感染，改列本地個案，目前患者正家居檢疫。

長期病患者不應隔離？歐家榮拒評論

被問到長期病患者確診後是否應送院治療而非送隔離設施，歐家榮就表示，當接收到病人確診時，如病人是透過網上平台登記，已有訊息提醒其如有危險徵狀需要馬上到急症室，當局亦會了解患者家居環境、在家檢疫的能力等而作出分層、分流的治療決定是家居隔離或送隔離設施，但表示不會就個別個案作出評論。他又說，本港現時確診數字比前幾波仍處高水平。

亞博館轉為備用狀態

此外，醫管局宣布，因應疫情發展，新冠治療中心(亞博館)已轉為備用狀態，所有病人已轉往北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，或已出院，又說如有需要，當局會在短時間內重新啓用亞博館。