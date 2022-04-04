疫情｜港增3138宗確診　防護中心：全民快測揭愈多個案愈好

第五波疫情持續，本港今日(4日)新增3,138宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，為連續第11日下跌，包括1,589宗核酸檢測陽性，以及1,549宗快速測試陽性呈報個案；其中12宗核酸檢測陽性為輸入個案。第五波累計逾116萬宗確診。對於政府鼓勵市民於周五至周日(8日至10日)一連三天進行快速測試，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，未能預計可找出多少宗個案，但認為是愈多愈好，期望市民「珍惜呢一次機會」，每人盡一分力參與。

歐家榮指，每日確診數字雖然下降，但仍處於很高的水平，並指每天有過千宗經快速測試陽性的個案，都是屬於病毒量較高，顯示社區尚有大量個案及傳播鏈。他指，明白市民過去逾兩個月需長時間遵守社交距離措施，會希望趁未來清明及復活節假期外出，但呼籲市民避免不必要的聚集和跨家庭聚會，時刻遵守個人衛生，如無必要切勿前往人流多的地方。

在12宗輸入個案中，10宗為機場檢測發現的個案，包括兩名分別從韓國及德國經新加坡抵港的機組人員，另有兩人於周六從韓國抵港，其餘6人昨日分別從菲律賓、泰國、印度、馬來西亞、西班牙及愛爾蘭抵港；另外兩宗個案分別於4月1日及3月23日，從德國及新加坡抵港。

昨增1院舍出現個案

至於院舍方面，衛生署昨天再接獲1間院舍出現個案，涉及1名院友；早前已出現個案的43間安老院舍昨增50名院友確診，另有15間殘疾院舍新增16名院友確診。第五波累計共有287間殘疾院舍及784間安老院舍出現個案，分別佔所有院舍97.8%及95%，累計過半院友染疫，而過去一周共有逾200間安老院舍及逾80間殘疾院舍仍有新增個案。