疫情｜港增3154宗確診　留院病人破千情況憂慮　伊院放射治療部爆疫7員工中招 (持續更新)

本港確診個案重上三千宗，新增3,154宗確診，本地個案佔2,943宗，包括1,414宗核酸陽性及1,529宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔211宗，多有2名病人離世。醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞表示，目前留院病人已超過1,000人，直言情況令人憂慮，局方會加強調動病床及人手。

伊院骨科病房多2員工感染

何婉霞交代醫管局最新情況，當中伊利沙伯醫院骨科病房再有2名員工確診，至今有2名病人及2員工感染，目前情況穩定；另該院放射治療部爆疫，於上周四(9日)至周一(11日)共有7名員工確診，涉及2名護士和5名醫生；他們在工作期間有配戴防護措施，當局正調查流行病學，部門運作未有受影響。

她說，現時留院新冠病人已增至超過1,000人，情況令人憂慮，局方會留意住院及隔離病床的數量，確保能應付需要，有需要會加強調動及調整服務。她又稱，社區個案增加，有源頭不明，局方會在短時間内加強醫護人員的檢測要求，尤其是照顧高感染風險病人的醫護人員。

增82 人疑染變異病毒株

變種病毒方面，新增58宗懷疑Omicron BA.2.12.1本地個案，當中40宗源頭不明；另增24宗懷疑BA.4或BA.5本地個案，當中15宗源頭不明，分布港九新界，包括荃灣翠景臺、葵涌澤蔭樓、天水圍天富苑K座、牛池灣彩輝邨一座、麗港城14座、順利邨、貝沙灣、太古城等。截至本月11日，本港累計705宗懷疑BA.2.12.1個案，懷疑BA.4和BA.5本地個案則有190宗。

4 校個別班級有爆發須停課

在學校方面，呈報387宗陽性個案，涉及309間學校，包括314學生及73名教職員，當中4間學校個別班級有集體個案，需要停課一周，包括：

神召會第一小學暨幼稚園，AM班20學生有有2人確診

瑪利諾修院學校小學部，4A班29學生有3人確診

神召會華人同工聯會景盛幼稚園，K2B班有19學生有2人確診

荃灣公立何傳耀紀念小學，1B班有26學生有3人確診

4間院舍各有1宗院友確診個案，分別為基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、長青安老院、明愛恩翠苑，及南華護老院第一分院。