疫情｜港增321宗確診增5死　26宗學校呈報陽性個案 (持續更新)

第五波疫情漸趨穩定，本港今日新增321宗確診，包括148宗核酸檢測陽性個案，以及173宗快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情累計至今1,193,086個案；另再多5名患者離世，累計9,120宗死亡個案，死亡率維持0.76%。

新增個案中，17宗屬輸入個案，12宗在昨日機場發現，5宗在酒店接受檢測期間發現。昨日沒新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，1間安老院舍有新增個案，涉名1院友。

一小學有兩宗陽性個案

今日有逾2,300間學校復課，當中25間學校呈報26宗個案，涉及24名學生及2名教職員，包括1間幼稚園、13間小學及11間中學，其中1間小學有兩宗學生陽性個案，他們是同住家人，就讀不同班級。

街頭神智不清患者染疫亡 年齡不詳

今日多5名患者離世，均在昨日呈報，涉及2男及3女，其中4人均為長者，年齡介於86歲至97歲。5名患者中，3人沒有打針，有1人已打了一針，有1人已打了兩針，其中有一名死者未清楚年齡，詳情為：

死者在5月2日凌晨於街上被發現神智不清，被送往明愛醫院急症室，有嘔吐、昏迷指數及血壓高，曈孔不對稱，有腦出血徵狀，於是轉至廣華醫院腦外科治理。他入院時進行核酸檢測，結果呈陽性，CT值 34.2，院方替他插喉，並處方藥物減低腦壓，惟病情惡化，延至昨日不治

在疫情趨勢方面，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港現時疫情穩定，看到有回落的情況，惟現時每日有約300宗個案，屬高水平，再加上接下來的母親節及假期，市民或多外出及參與跨家庭聚會，可能會增加病毒傳播風險，呼籲市民要保持警覺，尤其長者要不時做檢測，以在感染後及早發現。

網傳 梁國雄確診留院ICU 李立業：無相關資料

對於網上流傳前立法會議員梁國雄在獄中確診，留院ICU，病性嚴重，醫管局總行政經理(綜合臨床服務)李立業表示，沒有相關資料。