疫情｜港增324宗確診多11死　整體病死率升至0.765% (持續更新)

本港第五波疫情漸趨平穩，今日新增324宗確診，比昨日僅多3宗，包括144宗核酸檢測陽性個案，以及180宗快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情累計至今1,193,410個案；另再多11名患者離世，累計9,131宗死亡個案，整體病死率升至0.765%。

新增個案中，29宗屬輸入個案，11宗在機場發現，18宗在酒店接受檢測期間發現。昨日沒新增院舍爆疫，而在現有爆疫院舍中，2間安老院舍有新增個案，涉及1名院友及1名職員。

23宗學校陽性個案 2宗個案來自同一家庭

今日有逾2,300間學校復課，當中23間學校呈報23宗個案，涉及15名學生及8名教職員，包括2間幼稚園、14間小學及7間中學，其中有兩宗陽性個案來自同一家庭，為一名教職員及另一間學校的學生。

在今日11名新增離世患者中，全部為65歲以上長者，4宗是法醫早前解剖時發現，涉及2男2女，年齡介乎68至76歲，其中2人在3月中離世，1人在3月尾離世，1人在4月尾離世，當中有3人已知有糖尿病及高血壓等長期病患；餘下7宗死亡個案，其中1女在上月21日離世，另3男3女於昨日離世，年齡介乎74至93歲，3人無打針，2人打1針，1人打2針。

歐家 榮： 暫未見學校有爆發

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，過去7日共7間學校有2個或以上個案，當中6間有2宗個案，1間有3宗個案，從個案分布顯示個案間沒有關係及關聯，亦沒證據顯示在學校感染，料均在社區染疫，暫未見學校出現爆發，或有流行病學關聯個案。

對於來港人士的檢測，歐家榮指，目前香港外防輸入措施對於變種病毒流入本港非常重要，當局不鼓勵剛染疫或近期染疫人士短期內抵港，個案感染了最穩妥的做法先隔離直至康復為止，強調外地上機前做檢疫是非常重要，而且來港後亦需要做檢測，以助當局適時發現個案，如果懷疑有關人士是復陽個案時，當局會容許他回到檢疫酒店繼續接受隔離和檢疫，當然檢疫是一視同仁，無論是否復陽個案，都需要接受至少7天檢疫。