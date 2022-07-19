疫情｜港增3256宗確診 輸入個案佔237宗 多4名病患離世 (持續更新)

本港疫情個案連續7日突破3千宗，今日（19日）再新增3,256宗確診，本地個案佔3,019宗，包括1,221宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到1,802宗；輸入個案佔237宗，包括224宗核酸及13宗快測陽性核實個案。

237宗輸入個案中，有122人在機場確診、89人檢疫期間確診，及26人完成檢疫後確診，來自54國家，其中英國、美國、新加坡、加拿大等地都有多於10宗個案。

另外，再多4名患者離世，包括1男3女，年齡介乎90至99歲，包括：

99歲女病人，已打2針，無長期病患，家中快測陽性，到東區急症室求醫，當時發燒疲累，無肺花，CT值17.3，入院留醫，7月10日惡化，血含氧量跌，須接受氧氣治療。7月18日離世。

96歲男病人，無打針紀錄，有長期病患，膽囊膽管發炎，腎衰竭，瑪麗醫院入院，肺部有花，CT值19，被處方抗病毒藥，當時情況穩定。6月30日轉往馮堯敬醫院，白血球上升，血含氧量跌，7月17日送瑪麗醫院，延至7月18日不治。

92歲女病人，有心房顫動背景，院舍住院，7月4日入那打素醫院，當時發燒氣促、血含氧量跌，當時快測呈陰性，其後核酸測試呈陽性，CT值30，被處方抗生素及特效藥，轉大埔醫院，要氧氣治療，7月18日離世。

90歲女病人，有心房顫動、高血壓，凌晨5時在家暈倒，送那打素醫院，新冠檢測呈陽性，搶救無效證實死亡。

醫管局公布，醫管局公布，1,190名新冠肺炎確診病人留醫，當中152人是新增確診，373人入住隔離病房，24人入住二線隔離病房，386人入住北大嶼山醫院感染控制中心，120名是新增確診隔離病人。新增4名病人危殆及6名病人嚴重。現時有20名危殆及41名嚴重病人留醫，其中7人危殆在深切治療部留醫。而院舍個案方面，再多3間院舍，包括輝濤護老院（屯門分院）、友愛屯門護老院等。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業亦交代，再多141名病人康復，包括121名病人出院。醫院管理局再多79名員工確診，累積25287名員工確診，20名員工復工，累計24771名員工康復復工。北區醫院內科男病房再多1名病人確診，涉及72歲男子，情況穩定，該病房累計5名病人、6名員工確診。

498宗學校呈報個案 涉及385間學校

學校個案方面，當局今共接獲498宗陽性個案，包括408名學生及90名教職員，涉及385間學校。過去7日共229間學校呈報2宗或以上個案，有8間學校的個別班別需停課一周，涉中華基督教會基慧小學、匡智屯門晨崗學校、聖多馬堂幼稚園等。

新增56宗BA.2.12.1個案

在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多56宗，當中有33宗與源頭不明個案。至於BA.4或BA.5個案則有30宗，其中17宗與個案有病毒關連，13宗源頭不明。

張竹君指現時無條件放寬 冀市民做好個人衛生

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，近日的確診個案維持3,000宗以上，預料確診個案會持續上升，又指多個國家如英國及澳洲的醫療負荷增加，擔心如確診個案持續上升，會影響本港醫療服務，現時當局不會收緊及放寬社交距離措施，直言「無條件放寬」，希望市民遵守社交距離，做好個人衞生，戴好口罩，盡快打針等。

張竹君表示，不想看到學校有大型爆發，如看到個別班別出現多宗個案，就會建議他們停止面授，防止學校出現大型的爆發。她又說，現時難以看透確診個案，但看到個案的上升，約兩周就出現翻倍，確診個案有機會增加，但希望不要增加太快或太多，避免影響醫療服務。

至於如何應對萬一確診個案大增，醫療壓力大增，李立業表示，醫院管理局已就疫情反彈作準備，如已設立了議案，有需要時調動病床。