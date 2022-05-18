疫情｜港增329宗確診再現4死　東涌富東譚仔多3人染疫　上環星月樓增至70人確診　觀塘私房菜添6人中招 (持續更新)

本港新冠疫情未止，今日新增329宗確診個案，包括127宗核酸檢測陽性及202宗快測呈報個案，第五波疫情至今累計超過119.6萬多宗病例。今日再出現4名患者離世，令本港近日「零死亡」斷纜，累計死亡個案9,152宗。多個群組再添病例，當中東涌富東廣場譚仔多3人染疫，上環「星月樓」群組再增6人中招，至今累計70宗個案，衛生防護中心相信「星月樓」當晚出現「超級傳播者」。

星月樓病毒 基因排序與西苑臺高度相似

新增的上環「星月樓」6宗個案中，包括5名食客及1名員工，均於本月10日至12日經快測確診，群組累計共70人染疫，涉60名食客及10名員工。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，發現「星月樓」基因排序為本地流行感染的Omicron BA.2.2病毒，與西環邨西苑臺基因排序高度相似，不排除居西苑臺的員工傳播病毒所致。

他又說，「星月樓」群組均發生在3樓，患者大多在本月7日晚上用膳，在當晚約220名食客及30名員工中，目前已有60名食客及10名員工、即約三分一人染疫，食客分布零散，大部分枱均受影響，相信當晚出現「超級傳播者」，同時發現「星月樓」部分地方通風欠理想，有死角位，預料因上述兩個原因導致爆疫。至於居西苑臺的員工是否「超級傳播者」則未能確定。

東涌富東譚仔16環境樣本陰性 新旺會桌球室多1人確診

東涌富東廣場譚仔再多3宗病例，涉及3名男食客，當中一人是早前確診的家人，該群組累計共6人確診，涉5男1女，現時中心抽取的16個環境樣本均呈陰性。

本月9日晚爆疫的觀塘「御善私房菜」多6人確診，累計26宗個案，涉及1名職員及25名食客。歐家榮指，相信群組沒有出現暪報情況，當晚曾有聚會，共有49人參與，有人除下口罩進食，亦有做生意夥伴，相信是有人脫口罩致播毒。

此外，紅磡「新旺會」桌球室新增1人確診，累計16人染疫。

29歲英國抵港婦染 BA.4 累計8宗

輸入個案則有31宗，並發現多1宗Omicron BA.4的變種病毒輸入個案，患者為一名29歲英國抵港女子，她在本月8日在英國抵港，入住檢疫酒店，5月12日樣本呈陽性，令本港至今累計8宗BA.4個案，全屬輸入病例。學校則呈報12宗陽性個案，包括9名學生及3名教職員。

徐樂堅：暫難介定是否 踏入第六波

衛生防護中心總監徐樂堅指，現時難以介定疫情是否已踏入第六波，抑或是第五波餘波，因為出現食肆群組已足以令疫情出現變化，惟他呼籲市民不用太擔心，雖然確診個案數字較昨日稍升，但港府考慮防疫政策時，會作整體考慮，包括公立醫院承受的壓力等，呼籲市民盡快打針，亦不要因為社交距離措施放寬而鬆懈。