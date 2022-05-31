疫情｜港增329宗確診　中環酒吧群組多14宗個案　麥當勞群組增1人染疫 (持續更新)

本港疫情未止，今日新增329宗確診，比昨日回升約50宗，包括114宗核酸檢測陽性及215宗快測個案，輸入個案有35宗，並無新增死亡個案，累計死亡個案維持9,165宗，中環酒吧群組持續擴大，今日再多14宗個案，合共累計59人染疫。

衛生防護中心傳播病處主任張竹君表示，中環Zentral酒吧今日再增4宗，累計27人感染，涉及15男12女；另一中環「The Iron Fairies」酒吧新增10人確診，累計32宗個案，涉13男19女。

張竹君：暫未找到兩間酒吧感染源頭

張竹君指，現時仍未找到兩間酒吧的感染源頭，暫時共有逾200名顧客未做強制檢測，她認為是否找到源頭個案都不是大問題，指社區有200至300宗個案，每個都有傳播鏈，她坦言大家已知道接種疫苗未必預防病毒，但可預防重症或死亡，群組爆發的規模沒有想像中大，或與市民免疫力有關，至於酒吧及僱員除口罩跳舞是否有違規，她認為有待相關部門交代。

太古城麥當勞群組懷疑多一宗BA.2.12.1個案，正等待全基因分析，患者在會展新翼1樓做倉務員，曾經到過員工餐廳食早餐，本月26日發病，28日檢測陽性，本月25日及26日早上7時半至8時曾在員工餐廳用膳的人需要強制檢測；至於當局早前在會展員工餐廳及更衣室採取的逾150個環境樣本均呈陰性。

學校呈報多27名師生陽性

今日多24間學校呈報共27宗陽性個案，包括20名學生和7名教職員，其中5間學校在過去一周有5至7宗個案，3間學校的個案懷疑在有流行病學關連，當中1間學校的特殊需要班別，有3人確診，學校上周三已轉做網課，明日會恢復面授課堂，相信校內傳播已告一段落。

多6宗 BA.2.12.1輸入個案

此外，今日再增6宗Omicron BA.2.12.1變種病毒的輸入個案，累計78宗；另再多一宗BA.5輸入個案。