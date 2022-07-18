疫情｜港增3436宗確診 輸入個案佔254宗 多3人死亡(持續更新)

本港疫情個案連續6日突破3千宗，今日（18日）再新增3,436宗確診，本地個案佔3,182宗，包括1,185宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到1,997宗；輸入個案佔254宗，包括217宗核酸及37宗快測陽性核實個案。

另外，再多3名患者離世，涉及2男1女，年齡介乎58至101歲，第五波疫情累計9,224宗死亡。他們均非院舍院友，其中2人已打3劑新冠疫苗，1人則打2針。

醫院管理局總行政經理李立業公布，1,182名新冠肺炎確診病人留醫，當中149人是新增確診，375人入住隔離病房，27人入住二線隔離病房，373人入住北大嶼山醫院感染控制中心，124名是新增確診隔離病人。新增1名病人危殆，新增14名病人嚴重。現時有17名危殆及38名嚴重病人留醫，其中4人危殆在深切治療部留醫。

李立業又指，再多86名病人康復，包括73名病人出院。醫院管理局再多71名員工確診，累積25,200名員工確診，30名員工復工，累計24,701名員工康復復工。



而北區醫院內科病房再多3名員工確診，包括2名護士及1名抽血員，情況穩定。另外，院方為其中1名確診者重複檢測，結果呈陰性，相信因為曾感染而一度呈陽性。該病房累計4名病人、6名員工確診；佛教醫院紓緩治療科病房群組再多3名女病人確診，年齡介乎85至95歲，情況穩定，正接受隔離。群組累計13名病人及5名員工確診。

888宗學校呈報個案 涉及548間學校

學校個案方面，當局今共接獲888宗陽性個案，包括751名學生及137名教職員，涉及110間幼稚園及幼兒中心、241間小學、185間中學、12間特殊學校，有8間學校部分班級需要停課1星期：

聖類斯中學，1D班29名學生，有4名學生確診

聖家學校，1E班9名學生，有3名學生確診

香港培道小學幼稚園，K2A班30名學生，有2名學生確診、一名老師確診

蘇浙小學，K1H下午班19名學生，有2名學生確診、2名老師確診

玫瑰崗學校，6A班18名學生，有4名學生確診

港九街坊婦女會孫方中小學，4C班30名學生，有3名學生確診；6C班24名學生，有3名學生確診

中國基督教播道會茵怡幼兒學校，N1班32名學生，有3名學生確診

威靈頓教育機構張沛松紀念中學，3A班35名學生，有4名學生確診

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，早前國際英文幼稚園（九龍塘羅福道）有多名司機及褓姆確診，中心發現18號校車上午及下午有不同學生乘搭，早班發現再多4名學生確診，所有曾乘搭18號校車的學生都要檢疫。

而國際英文幼稚園Nursery C AM班，本身有2名曾乘搭18號校車的學生確診，但再發現有一名沒有乘搭18號校車的學生同樣染疫，懷疑出現傳播鏈；另有一名UPPER 7 AM班的老師亦曾乘搭18號校車確診，該班別有2名學生染疫。

張竹君表示，國際英文幼稚園已暫停該巴士運作並更換巴士，累計上午班有4名學生及下午班9名學生確診，中心已建議2班停課，但她又強調，不會貿然建議整間學校停課。

新增82宗BA.2.12.1個案

在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多82宗，當中有44宗與源頭不明個案。至於BA.4或BA.5個案則有30宗，其中8宗與個案有病毒關連，22宗源頭不明。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪問時建議，政府可取消污水檢測及圍封強檢，張竹君回應指，非常尊重專家有不同意見，但政府的政策需考慮一籃子因素。