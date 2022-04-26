疫情｜港增347宗確診多7死　個案跌穿400宗

本港第五波疫情漸趨穩定，今日新增347宗確診個案，是自今波疫情高峰以來，首次跌穿400宗確診，當中包括205宗核酸檢測陽性個案，以及142宗經快速抗原檢測呈報個案，第五波至今累計約1, 190,007百個案；另增7名患者離世，累計死亡個案9,061宗。

3輸入個案抵港12日確診 曾外地感染

新增個案中，有12宗屬輸入個案，其中5人昨日抵港，包括3名患者乘國泰航空CX252航班抵港，另有兩宗病例乘SQ882航班，自新加坡入境；餘下7宗在較早前抵港，其中3宗分別來自印尼、南非、新加坡，均為抵港第12日確診，3人均曾於3月於外地感染，CT值超過30，顯示病毒量低，相信他們是帶有殘餘病毒，不排除復陽個案，其中2人是下文所說的確診教師。

院舍持續無新增爆發，惟在現有爆疫院舍中，其中3間安老院舍及1間殘疾人士院舍再有新增個案，涉及10名院友。

再呈報7宗患者離世，當中6人昨日離世，涉及1男5女，年齡介乎75至96歲，其中有4人來自院舍，3人無打針，2人已打1針，1人已打3針；另有1名91歲男病人於本月22日離世。

多13宗學校陽性個案 10人為學生

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，初步得知今日有約617間學校復課，當局接獲13宗新增陽性呈報個案，包括11宗快測陽性及2宗核酸檢測陽性，涉及10名學生和3名老師，分別來自13間不同學校，在3名老師中，有2人是上述提及的輸入個案。

一校2日內3個案 張竹君指暫未見學校有傳播

張竹君指，學校恢復面授課堂以來，累計有47宗陽性個案，其中有一間學校昨日有2宗確診，今日再有1宗，但昨日確診的2名學生1月以來無回校，亦未曾接觸今日確診的學生，相信同校3人確診可能是偶然。 她稱，隨著學校復課，期間將出現更多學校個案，但比例仍較社區低，目前亦未見學校有病毒傳播。