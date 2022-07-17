疫情｜港增3486宗確診 輸入個案佔173宗 多4人死亡(持續更新)

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，173宗輸入個案中，有68宗於機場發現，69宗在檢疫酒店確診，其餘36宗屬檢疫完成在社區發現的個案。他們來自41國家，其中英國佔45宗、美國佔17宗、泰國佔14宗。 院舍個案方面，再多4間院舍及1間殘疾院舍出現個案要檢疫。學校個案方面，佛教黃焯菴小學2B班5人中共2人染疫；聖士提反書院附屬小學4D班中，33名學生有4名學生確診。

173宗輸入個案中，有68宗於機場發現，69宗在檢疫酒店確診，其餘36宗屬檢疫完成在社區發現的個案。

本港疫情個案連續5日突破3千宗，今日(17日)再新增3,486宗確診，本地個案佔3,313宗，輸入個案佔173宗。另外，再多4名患者離世，介乎71至94歲。

4 名染疫長者離世 3 醫院有群組個案

醫院管理局總行政經理李立業表示，昨日新增4人情況危殆、2名病人嚴重。目前有20名危殆病人、當中5人於深切治療部留醫，另有28名嚴重病人留醫。另多4名染疫者離世，全為女性，年齡介乎71至94歲。

李立業稱，北區醫院內科男病房有一名70歲病人7月15日確診，院方追蹤調查後發現多4名病人及3名員工確診，其中82歲男病人因自身疾病而情況危殆，其餘均情況穩定，有關病房暫停接受新症及探訪。

另外，佛教醫院紓緩治療科病房多1名91歲女病人確診，病房累計10名病人及5名員工中招。伊利沙伯醫院骨科病房就多2名護士學生及1名病人助理確診，病房累計累計6名病人及3名員工染疫。