疫情｜港增3574宗確診 輸入個案佔216宗 多5人死亡(持續更新)

本港確診個案連續3日突破3,000宗，今日（15日）再新增3,574宗確診，本地個案佔3,358宗，包括1,393宗核酸陽性及1,965宗經覆核的快測陽性個案，輸入個案佔216宗，再多5名病人離世，分別為1男4女，年齡介乎64至90歲，今輪死亡累積人數為9,219人。

216宗輸入個案當中，76宗於機場發現，109宗在檢疫酒店確診，其餘屬檢疫完成在社區發現的個案。而輸入個案來自48國家及地區，其中以英國居多佔60宗。

醫院管理局總行政經理何婉霞（病人安全及風險管理）交代，昨日新增4人情況危殆、3名病人嚴重。目前有23名危殆病人、當中7人於深切治療部留醫，另有24名嚴重病人留醫。

醫管局亦要求，下周一（18日）起需照顧較高風險病人的醫護人員，除每日快測外，每周兩次核酸檢測，有關部門包括化療、放射治療、血科、腫瘤科、器官移植、血液透飾、護養病房及精神科病房，以減低院內傳播風險。局方會向相關員工派發樣本包，員工留唾液樣本後要交回。

而佛教醫院病房群組新增82歲女病人確診，總計8名病人及5名員工確診。伊利沙伯醫院病房一名98歲病人7月14日確診，再發現3名病人檢測陽性。伊利沙伯醫院放射診斷部再多1名醫生確診，是早前個案接觸者，放射診斷部服務沒有受影響。

323宗學校呈報個案 涉及258間學校

學校個案方面，當局今共接獲323宗陽性個案，包括263名學生及60名教職員，涉及258間學校。過去7日共148間學校呈報2宗或以上個案。

九龍塘國際英文幼稚園累計7名校巴司機及1名保母染疫，其中一架校巴有2學童及1保姆中招，校巴26名來自不同班級學生需停課一星期。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，校巴群組來自不同班級，目前未見有擴散情況。

昨日亦新增3間安老院舍、1間護養院及2間殘疾院舍出現新個案。以下院舍出現確診個案：

祟德安老院東分院

安心居(元朗)

屯門友愛護老院

仁濟護養院

靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍

保良局鄭亦之中心

新增38宗BA.2.12.1個案

在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多38宗，當中有19宗與源頭不明個案，另有19宗相早前確診個案有病毒關連。至於BA.4或BA.5個案則有20宗，其中8宗與個案有病毒關連，12宗源頭不明。