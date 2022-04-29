疫情｜港增366宗確診多11死　內地援港女護死因待解剖研究 (持續更新)

第五波疫情未止，本港今日新增366宗確診病例，數字較昨日413宗回落，包括196宗核酸檢測陽性個案，以及170宗經快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情至今累計1,191,216宗個案；另增11名患者離世，累計死亡個案9,085宗。

今日新增個案中，14宗屬輸入個案，8宗昨日在機場發現，涉及4個航班，包括3宗乘CX270、1宗CX104、1宗CX363；及4宗乘阿聯酋航空EK384航班抵港，其餘輸入個案屬較早抵港人士，全部在抵港第3至5天確診。院舍則無新增個案。

再多11名患者離世，6宗屬昨日呈報個案，涉及2男4女，年齡介乎71至96歲，其中有2人來自院舍，3人無打針，2位打1針，1位打3針，全部死者均為65歲以上。

再多9宗學校呈報個案

至於昨日1名內地援港女照顧員於尖沙嘴酒店房間倒斃的事件，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻指，暫時未有資料可提供，一般而言發現屍體後會直接送到公眾險房，由法醫解剖研究死因。

今天全港有625間學校已復課，當中有9間學校呈報有學生或老師今早快測確診，涉9宗個案，包括2名職員及7名學生，其中一間學校的學生，有1名同為學生的家庭成員在較早前已確診，2人均已沒上學。

張竹君：當局暫做 高危人士個案追蹤

被問到目前本港確診個案較低，當局會否重啟個案追蹤工作，衛生防護中心傳染處主任張竹君表示，雖然目前確診個案數字比高峰期較低，但仍有數百宗，頭4波疫情高峰期亦只得百多宗，如做個案追蹤工作會有許多密切接觸者，當局暫時做高危人士個案追蹤。

對於昨日本港錄得第2宗Omicron BA.5變種病毒個案，張竹君稱，據世界衞生組織觀察，初步資料顯示BA.4及BA.5均比在港流行的BA.2有更高傳播力，而危險性未有大分別，但仍要再多做分析。