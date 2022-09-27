疫情｜港增3667確診多6死　輸入個案佔193宗

衛生防護中心表示，本港今日(26日)新增3,667宗新型肺炎確診個案，本地個案有3,474宗，包括937宗核酸檢測呈陽性及2,537宗快速測試陽性個案，輸入個案就有193宗，其中90宗在機場發現，再多6名患者離世，涉2男4女，年齡介乎57歲至92歲，其中2人接種3針、2人接種2針，另2人則分別接種1針及無打針紀錄，第五波疫情至今錄得9,921宗死亡個案。

醫管局公布，現時有1,966名確診病人留醫，當中有183名是新增確診病人，另新增呈報8名危殆病人及7名嚴重病人，現時共有43名危殆及42名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。另有251名病人康復，當中214名病人出院。

多418間學校呈報699宗個案

學校方面，多418間學校呈報699宗陽性個案，涉及599名學生和100名教職員，21間學校、共有24個個別班級有傳播，需要停課7天，當中啟思幼稚園(屯門分校)有3班，孔聖堂中學有2班。

院舍方面，6間院舍呈報陽性個案，共有18名院友確診，密切接觸者共有54人，該6間院舍分別為：