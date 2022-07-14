疫情｜港增3674宗確診 深圳灣口岸旅客檢測確診 須即時入住社區隔離措施 (持續更新)

本港新增3,674宗確診，本地感染佔3,417宗，另有257宗輸入個案，多有5名病人離世，今輪死亡累積人數為9,214人。衛生署亦宣布將優化深圳灣檢疫措施，若有旅客檢測確診，當局將即時發出隔離令，患者須立即入住社區隔離設施，而明天起居家隔離人士亦需佩戴電子手環。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，昨日新增3人情況危殆、2名病人嚴重。目前有20名危殆病人、當中8人於深切治療部留醫，另有23名嚴重病人留醫。

至於新呈報的5宗死亡個案，包括1名74歲男子，7月10日離世；2名65歲及82歲女子前日離世；另有1名73歲男子及1名90歲女子昨日離世，均不是院舍，1人打3針，2人打2針，餘下沒打針，均是長期病患，部分人有癌症。

257宗輸入個案當中，有117宗是於機場樣本、119宗於檢疫酒店發現，21宗離開酒店發現。過去1日，來自英國的佔74宗、新加玻有24宗、菲律賓及美國佔11宗、泰國19宗等。

355宗學校呈報個案 涉及292間學校

學校個案方面，當局今共接獲355宗陽性個案，包括285名學生及70名教職員，涉及292間學校。過去7日共160間學校呈報2宗或以上個案，有4間學校的個別班別需停課一周，包括：

博士山(香港)國際幼稚園－火炭PRE B班2學生染疫

聖公會主風小學3B班有6學生染疫

真鐸學校4望班有3學生染疫

東華三院姚達之紀念小學（元朗）4A班有3學生染疫

另外，再多4間院舍出現確診個案，涉及6名院友，他們的緊密接觸者要進行檢疫：

香港聖公會林護長者之家1名院友確診，9人要檢疫

牛頭角樂愉園2名院友確診，附近住院人士要檢疫

沙頭角護理員1名院友確診，17人要檢疫

香港中國婦女會王陳淑英紀念護理安老院2名院友確診，10人要檢疫

新增62宗BA.2.12.1個案

在變異病毒方面，懷疑BA.2.12.1個案多62宗，當中有43宗與源頭不明個案，另有19宗相早前確診個案有病毒關連。至於BA.4或BA.5個案則有32宗，其中16宗與個案有病毒關連，16宗源頭不明。

另外，香港佛教醫院舒緩治療科病房一名女病人於7月13日確診，其後轉送伊利沙伯醫院接受治療，院方展開調查，發現同房6名病人及5名員工確診，其中一位有慢性疾病的患者今日凌晨離世，有關個案會計入明天數字，而涉事相關病房已暫停接收新症及探訪安排。