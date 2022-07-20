疫情｜港增3805宗確診 輸入個案佔180宗 多1名病患離世 (持續更新)

本港疫情個案連續8日突破3千宗，今日（20日）再新增3,805宗確診，本地個案佔3,625宗，包括2,515宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到1,110宗；輸入個案佔180宗，包括151宗核酸及29宗快測陽性核實個案。

再多1名患者離世，涉及一名67歲男病人，已打3針，有高血壓及糖尿病，昨晚因自殺被送入明愛醫院急症室，經搶救後證實不治，有關個案料與自殺有關，已交由死因庭處理。

另外，醫管局再新增75名員工確診。北區醫院內科男病房再增一名患者確診，病情穩定，為一名73歲男患者，該病房至今6名病人及6名員工確診。九龍醫院康復科病房有一名男患者確診，院方調查發現再多2名同房男患者及1名員工確診，正調查個案關連，病房暫停接收新症。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，過去數周個案有顯著上升，料將來升勢仍會繼續，憂會再對醫療系統進一步造成負擔。

多4間老人院舍及2間殘疾院舍出現新個案

再多4間老人院舍及2間殘疾院舍出現新個案：

新增4間老人院舍及2間殘疾院舍出現感染個案：

松暉護老中心1名員工確診，15名院友及2名員工需要檢疫

康樂園護老中心1名院友確診，10名院友及1名員工需要檢疫

來來護老中心1名院友確診，3名同住院友需要檢疫

青松觀有限公司青松護理安老院1名院友確診，1名同住院友及6名員工需要檢疫

東華三院賽馬會頤安護理安老院4名院友確診，其他同住院友需要檢疫

康恩園1名院友確診，當局正了解有多少人需要檢疫

張竹君指，安老院舍個案有上升，但不是急速上升，相信是與社會上個案有上升有關。

364宗學校呈報個案 涉及299間學校

學校個案方面，當局今共接獲364宗陽性個案，包括293名學生及71名教職員，包括69間幼稚園及幼兒中心、149間小學、80間中學、2間特殊學校，過去7日有182間學校有2宗個案或以上個案，再有2間學校部分班級需要停課1星期：

仁濟醫院林百恩中學3B班：37名學生中有5名學生確診，其中2人屬同一家庭

路德會聖十架學校6B班：有3個學生確診

BA.2.12.1、BA.4及BA.5的患者 即日起可家居隔離

截至7月19日本港錄1,093宗懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株；以及372宗懷疑或確定BA.4／5變異病毒株。

張竹君指，由於變異病毒株嚴重性與其他正在流行的病毒株相近，佔全體個案百分之0.5至2不等，沒有太大分別，由即日起感染懷疑變異病毒株的人士檢疫要求跟其他確診人士相同，即若環境許可下，可獲安排居家隔離。