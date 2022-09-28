疫情｜港增3911確診多14死　輸入個案佔208宗　聯合醫院8名醫生染疫

衞生防護中心表示，本港今日(28日)新增3,911宗新型肺炎確診個案，本地個案有3,703宗，包括1,089宗核酸檢測呈陽性及2,614宗快速測試陽性個案，輸入個案就有208宗。另再多14名患者離世，分別為7男7女，年齡介乎57歲至97歲，有3人是來自院舍、4人已接種3劑新冠疫苗、2人已打兩針，當中8人從未接種任何疫苗。另外57歲病逝男患者是來自威爾斯親王醫院，同樣無接種疫苗紀錄。

輸入個案中，136宗於機場確診、33宗於抵港首3日在檢疫酒店或社區檢測中心揪出、37宗於抵港第4至7日確診、2人於抵港第8日後驗出陽性。

醫管局公布，現時有1,805名確診病人留醫，當中有182名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，337名病人在隔離病房，131名病人在二線隔離病房，363名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，71名病人在新冠治療中心(亞博館)，當中合共有116名是新增確診病人。新增呈報四名危殆病人及五名嚴重病人，現時合共有37名危殆及39名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。另外，285名病人康復，當中242名病人出院。

多388間學校呈報503宗個案

學校方面，中心接獲503宗個案，來自388間學校，涉及410名學生及93名教職員，有7間學校共7班需要停課一周。全校有8班的大埔匡智松嶺第二校，因6班出現確診個案，全校需停課一周。

院舍方面，樂悠居摯寶之家有限公司有2名院友確診，1名院友被列為密切接觸者，另外一間殘疾人士院舍基督教懷智服務處元州宿舍亦有1名院友確診，3名院友被列為密切接觸者。

Omicron變異病毒株新亞系方面，衞生署公共衞生化驗服務處於9月19日至25日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系(包括懷疑個案)有關的樣本分別佔約3.6%及86.9%(七天移動平均比例)。

聯合醫院矯形及創傷外科爆醫生群組

醫管局昨又公布，聯合醫院矯形及創傷外科一名醫生昨確診，其後再發現多7名同科醫生確診。醫院已安排有關病房的病人檢測，至今結果全部呈陰性，而所採集的環境樣本至今亦全部呈陰性。相關醫生房、茶水間及病房範圍等正進行清潔及消毒，部門服務暫時維持正常。