疫情｜港增4015宗確診　122宗為輸入個案　多45名患者離世

本港確診數字漸趨穩定，衞生防護中心表示，本港今日(19日)新增4,015宗新型肺炎確診個案，包括122宗輸入個案。再多45名患者離世，第五波疫情累計12,797宗死亡個案。

14間院舍17名院友確診

今日有14間院舍共錄得17宗院友確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為95人和39人。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再在本地個案當中，發現1宗BF.7、1宗XBB和2宗XBB.1.5亞系個案。

急症醫院內科病床住用率103%

在公立醫院，目前有3,344名確診者正在公立醫院留醫，當中1,654人需要入住隔離設施，511人正接受氧氣治療，67人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有162名危殆及154名嚴重病人留院，當中33名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為103%。