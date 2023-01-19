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2023-01-19 17:23:24

疫情｜港增4015宗確診　122宗為輸入個案　多45名患者離世

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多間護老院呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

多間護老院呈報陽性個案。(資料圖片／蘇文傑攝)

本港確診數字漸趨穩定，衞生防護中心表示，本港今日(19日)新增4,015宗新型肺炎確診個案，包括122宗輸入個案。再多45名患者離世，第五波疫情累計12,797宗死亡個案。

14間院舍17名院友確診

今日有14間院舍共錄得17宗院友確診。衞生防護中心表示，過去5日曾呈報陽性個案院舍的新增確診院友和員工數目，分別為95人和39人。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再在本地個案當中，發現1宗BF.7、1宗XBB和2宗XBB.1.5亞系個案。

急症醫院內科病床住用率103%

在公立醫院，目前有3,344名確診者正在公立醫院留醫，當中1,654人需要入住隔離設施，511人正接受氧氣治療，67人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有162名危殆及154名嚴重病人留院，當中33名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為103%。

呈報陽性個案的新增安老院舍

  • 基督教天倫樂護理院
  • 民愛護理院
  • 耆康會何善衡夫人敬老院
  • 喇沙老人休養院有限公司
  • 曉光護老中心有限公司
  • 順福護老院(柴灣分院)
  • 富樺護老院有限公司
  • 欣榮護老院有限公司
  • 欣悅護理安老院

呈報陽性個案的新增殘疾人士院舍

  • 基督教懷智服務處將軍澳綜合復康服務中心
  • 扶康會悅群之家
  • 香港心理衞生會康翠宿舍
  • 香港心理衞生會李鄭屋宿舍
  • 鄰舍輔導會怡康居
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