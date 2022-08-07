疫情｜港增4274宗確診多5死 58名瘧疾患者公院留醫(持續更新)

本港疫情持續，今日再新增4,274宗確診，本地個案4,035宗，包括1,410宗經核酸檢測確診個案，以及2,625宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，另新增239宗輸入個案，再多2男3女離世，年齡介乎65歲至94歲。

58 名瘧疾患者公院留醫

另外，本港近日錄得多宗由外地抵港瘧疾個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，機場會對幾內亞來港人士有特別安排，包括詢問是否有病徵，亦會抽血望盡早找出感染人士。醫管局就指現時仍有58名瘧疾患者在公立醫院留醫，涉56男2女，其中１人情況危殆，2人嚴重，55人情況穩定。



劉家獻續稱，安排瘧疾病人入住隔離病房並非怕人傳人，瘧疾主要傳播途徑是蚊，沒有蚊的話傳染風險不高；但因病人有可能是感染新冠，因此要檢疫隔離。他亦提及有部分病人同時患瘧疾及新冠。他表示醫院已提高蚊患處理，如有需要多開隔離設施，可能會開二線隔離病房。

3 院舍有個案 1幼稚園停課

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增3間院舍報告有確診個案，另將軍澳保良局方王換娣幼稚園K2C班，因有2名學生及一名老師確診，該班別要停課一星期。此外，BA.4或5的變種病毒株，已佔本港新增個案約10.4%，有上升趨勢。

94歲男死者 同住兒子快測陽性無呈報

劉家獻表示，再多4人情況危殆，5人情況嚴重；多5宗死亡個案，2男3女，年齡介乎65歲至94歲，當中1人來自院舍。

離世的94歲男病人，7月19日入院時快測陽性，有喉嚨痛及呼吸困難的症狀，本身有慢性阻塞性肺病、高血壓、前列腺肥大等慢性及長期病，其兒子在家亦快測陽性但沒有申報，局方呼籲檢測陽性患者上報，並去到合適的地點進行隔離。另一名94歲女病人，與家人同住，有高血壓、心律不正等長期病，7月16日因大廈強檢，核酸呈陽性，7月22日因上呼吸道感染病徵曾到私家醫院看症，未知道有否處方抗新冠病毒藥物，8月4日因持續不適到東區醫院求醫，延至昨日離世。其餘3名病人均患有不同長期病，如冠心病、糖尿病、高血壓等。

劉家獻呼籲如有不適，特別是上呼吸感染病徵，應做快測或核酸檢測，如確診特別是長者或長期病患記緊盡快求醫，可去指定診所或醫療視像診症，可服食抗病毒藥減少死亡風險。