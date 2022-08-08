疫情｜港增4040宗確診 233宗輸入個案 再多7名患者死亡 另多2宗瘧疾確診個案(持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（8日）再新增4,040宗確診，本地個案3,807宗，包括1,240宗經核酸檢測確診個案，以及2,567宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及233宗輸入個案。再多7宗死亡個案，涉4男3女，離世的病人中有4人未完全疫苗接種，更有2人未打針，反映是誘發染疫後現重症及死亡的風險。第五波疫情確診死亡人數為9,334宗。

至於瘧疾個案方面，再多兩宗確診個案，共77宗確診個案，另有數宗是懷疑個案仍等候結果，有過百人入住香港麗悅酒店；而截至今日中午12時，有47名確診者在公立醫院留醫。

醫管局宣布，1,528名新冠肺炎確診病人留醫，當中185人是新增確診，444人入住隔離病房，94人入住二線隔離病房，418人入住北大嶼山醫院感染控制中心，149名是新增確診隔離病人。新增4名病人危殆，新增2名病人嚴重。現時有24名危殆及22名嚴重病人留醫，其中7人危殆在深切治療部留醫。

明愛醫院行政總監屈銘伸證實確診，他上周四（4日）最後一日上班，工作時間有佩戴口罩及遵守有關感染控制措施，也沒有接觸病人，最近亦沒有外遊紀錄。

一名20個月大確診女嬰 臨床診斷為嘶哮症

另外，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻公布，一名20個月大的女嬰上周五快測呈陽性，昨天情況轉差，帶到聯合醫院，入院時氣喘，其後被證實患嘶哮症，有發燒及嘔吐，留醫一晚後情況由嚴重轉為穩定。

他解釋，獅吼病是咽喉氣管聲帶發炎的一種，屬於流感病毒引起的病毒性呼吸道疾病，其主要病徵有犬吠聲的咳嗽，氣管收窄使空氣不能順暢流通，導致咳嗽的聲音類似犬吠聲，他呼籲家長留勿留意子女是否有相關情況。

學校接獲692宗陽性個案 涉及402間學校

再多11間院舍出現個案，包括救世軍隆亨長者之家、香海正覺蓮社佛教寶靜安老院、基督教香港信義會恩頤居、崇明護老之家、姚連生紀念日間活動中心等。而學校個案方面，當局今日一共接獲692宗陽性個案，包括541名學生及151名教職員，涉及402間學校。過去7日共255間學校呈報2宗或以上個案，有11間學校的個別班別需停課一周，包括：

元朗港澳信義會黃陳淑英紀念學校，5A班有25名學生，其中3名學生確診

匡智屯門晨曦學校，S23班有10名學生，其中1名學生確診

海怡寶血小學，5B班有29名學生，其中3名學生確診

救世軍乙明幼兒學校，低班有45名學生，其中3名學生確診

慈幼學校，4號校巴有4名學生確診，他們同時有乘搭3號校巴，3號校巴有52名學生包括4號校巴的45名學生；2A班有4名學生染疫，其中2人沒有乘搭校巴，現時曾乘搭3號、4號校巴及2A班的學生需停課一周

張祝珊英文中學，3B班有28名學生，其中3名學生確診

真理浸信會富泰幼稚園，K2B班有27名學生，其中2名學生及1名老師確診

鄰舍輔導會元朗幼兒園，N1班有12名學生，其中2名學生確診

循道衛理聯合教會愛華村堂幼稚園，K3B班有16名學生，其中2名學生確診

保良局蕭漢森小學，4B班有32名學生，其中4名學生確診

新界西貢坑口區鄭植之中學，5C班有22名學生，其中4名學生確診

12.7%新增確診個案涉BA.4或BA.5

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，涉及Omicron變異病毒株亞系個案的比例再度增加，新增確診個案中有約12.7%涉BA.4或BA.5變種病毒，而BA.2.12.1則佔約6.3%，她稱，涉BA.5個案上升的趨勢，與世衞及其他地區的經驗類似，不排除會在港變成主流病毒。張竹君又說，有專家指曾染BA.2病毒對BA.4有一定交叉保護力，但本港未有相關經驗，亦要繼續觀察，但相信如市民打齊針或曾感染Omicron而有混合免疫，再染亞系個案時或能減輕重症及死亡情況。至於是否可減低傳染性則是未知之數。