疫情｜港增4045宗確診 262宗輸入個案 再多3名患者死亡(持續更新)

本港疫情持續，連續多日確診數高達四千多宗，今日（9日）再新增4,045宗確診，本地個案3,783宗，包括1,439宗經核酸檢測確診個案，以及2,344宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，以及262宗輸入個案。再多3宗死亡個案，涉及2男1女，介乎87至93歲，均為沒有接種齊三針疫苗。第五波疫情確診死亡人數為9,337宗。

輸入個案中，140宗在機場找到，94宗於檢疫設施中發現，另有28宗於檢疫後發現。患者來自47個國家及地區，當中有7個地方超過10宗個案，包括英國38宗，印度35宗、美國27宗，菲律賓23宗、法國15宗、新加坡13宗、泰國12宗。

三宗死亡個案，年齡介乎87至93歲，均未打完3針疫苗，包括93歲伯伯，本身有肺癆、腸癌、心臟衰竭等，8月初疑心臟病發；87歲婆婆，有血壓高，心瓣倒流；一名90歲伯伯於8月5日在家昏迷，其8月2日快測陽，並有呈報，未知有否求醫。

醫管局指，目前有1,546名確留醫公立醫院，再多4人危殆、3人嚴重，現時共有27人危殆，21名嚴重病人留醫，當中8人正深切治療。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指，如家人長者確診，應盡快呈報，留意家中長者有否出現病徵，亦有指定診所，及可透過HA GO預約遙距診症，如合適可獲處方口服藥，支援熱線1836115，呼籲市民盡快打針。

學校接獲401宗陽性個案 涉及280間學校

學校個案方面，新增280間學校呈報401宗個案，分別330名學生及71名教職員。過去7日有150間學校呈報兩宗或以上個案，今日亦建議了8間學校的部分班級停課一星期，包括：

聖方濟愛德小學，3C班其中3名學生確診

嗇色園主辦可立小學，6D班其中4名學生確診

東涌天主教學校，4A班其中3名學生確診

激活幼稚園，4D班其中3名學生確診

國際英文幼稚園(羅福道) ，LowC PM班其中2名學生確診

聖公會慈光堂聖匠幼稚園，高信班有2名學生及2名老師確診

大埔舊墟公立學校(寶湖道)，5B班其中3名學生確診

才俊學校，P5班其中2名學生確診

另外，今日再多6間院舍出現個案，包括：

鐘聲慈善社劉梅軒安老院，1名院友確診，3名院友及3名員工需要檢疫

基德(藍地) 護老院有限公司，1名員工確診，1名院友需要檢疫

騰達護老中心(筲箕灣)，1名院友及1名員工確診，1名院友需要檢疫

循道衛理楊震社會服務處屯門朗逸居，1名院友確診，3名院友需要檢疫

彩怡之家(荃灣) ，1名院友確診，9名院友需要檢疫

基督教家庭服務中心誠愛及誠謙兒童之家，1名院友確診，3名院友需要檢疫

BA.4及BA.5佔整體個案比例約12%

張竹君表示，Omicron變種病毒新亞型個案，目前BA.4及BA.5佔整體個案比例約12%，懷疑BA.2.12.1個案佔整體約6%。另外在放寬酒店檢疫措施後，輸入個案比例會增加，呼籲市民有不適要看醫生，未完成接種疫苗的人盡快打針。

「3+4」周五生效 張竹君：放寬酒店檢疫後房會增加

隔離酒店檢疫「3+4」周五生效，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，放寬酒店檢疫後房會增加，料輸入個案比例亦會增加。她又指，現時住酒店滿3日的人士，酒店會安排他們有序離開，可能是未來幾日分批離開。

關慧敏表示，持「黃碼」醫管局員工快測陰性便可上班。對於青山醫院一位女護士8月4日確診，已安排病房再有人，再多3名病人及一名員工確診。她表示，相關個案的關聯仍在調查中，不排除社區感染，要調查。