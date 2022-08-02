疫情｜港增4123宗確診多11死　35個月大男童已離開ICU (持續更新)

本港疫情持續，今日新增4,123宗確診，本地個案3,889宗，包括1,430宗經核酸檢測確診個案，以及2,459宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案新增234宗，多11名患者死亡，涉及昨日公布離世的22個月大女嬰，其中9人未有打齊3針。至於確診的35個月大男童已離開深切治療部(ICU)，在隔離病房治療，目前情況穩定，並無發燒及抽筋，醫護人員會監察男童情況，而在MIRROR演唱會其中一名受傷的舞蹈員阿峯，醫管局指，他在上周五已離開伊利沙伯醫院，出院前情況穩定。

張竹君：專家指稀釋復必泰不太可行

對於聯合科學委員會同意將新冠疫苗接種年齡降至6個月大嬰兒，專家許樹昌在記者會上表示，科興及復必泰兩款疫苗都是可以產生免疫力及無新的安全顧慮，因應疫情及預期會出現的冬季高峰期的情況，認為有關組別人士可以同步接種流感及肺炎鏈球菌疫苗等。他又指，近日0至2歲的確診後嚴重或危殆等情況是0.14%，3至4歲是1.11%，5至11歲是0.04，12至17歲是0.01，希望可以盡快為幼童打針，而復必泰研究亦無心肌炎或嚴重過敏的問題，現有4個國家或地區已將接種年齡降至6個月大，包括美國、以色列、加拿大及澳洲。

他引述研究指，嬰幼兒接種兩款疫苗時會有不同的副作用，包括復必泰會有針口痛、疲倦、眼訓、發燒，惟有關研究並無提到有嚴重副作用，包括過敏、心肌炎及即時死亡等；而科興的副作用有有針口痛，微燒、咳、部分人會出現嘔吐及肚瀉。許樹昌稱，接種復必泰首2劑疫苗應相隔8周，並於接種第2劑疫苗最少3個月後接種第3劑，另建議嬰兒在大腿位置接種疫苗，減低出現心肌炎風險。

至於幼兒打復必泰需要稀釋問題，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，與專家了解後得知要稀釋成年的復必泰疫苗至幼兒使用不太可行，故政府正與相關藥商商討洽購特定的兒童配方。

基督教香港信義會健明幼兒學校須全校停課

學校方面，多383間學校呈報549宗陽性個案，當中14間學校有個別班級有個案，需要停課一周，包括：

香港中文大學校友會聯會張煊昌學校1A班，4名學生確診

天主教聖母聖心小學6A班，3名學生確診

基督教香港崇真會安基幼兒學校低班，2名學生確診

九龍真光中學(幼稚園部)K3B班，3學生確診

香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校4E班，3名學生確診

保良局第一張永慶中學1E班，4名學生確診

農圃道官立小學4B班，3名學生確診

東華三院方肇彝幼兒園K1及K2班，3名學生確診

聖公會仁立小學6D班，3名學生確診

聖公會蒙恩小學3A班，3名學生確診

港大同學會小學8號校巴，共4名學生確診，其餘乘搭校巴的學生要停課

新界婦孺福利會基督教銘恩小學2C班，3學生確診

聖公會主愛小學6D班，4學生確診

五邑鄒振猷學校4C班，3學生確診

另此，基督教香港信義會健明幼兒學校，繼昨日預備班5名學生及1名教師確診後，今日幼兒班及低班亦各有2人確診，張竹君補充，該校比較少，但已有10名學生及2名教師先後確診，認為校內有傳播，中心要求該校停課一周，是首間全校停課的學校。另聖約瑟書院繼4F班停課後，4D班亦有3名學生確診，該班別需要停課。

多4間院舍出現個案

再多4間院舍出現確診，包括3間老人院舍及1間殘疾人士院舍：

新生精神康復會悅和居，1名院友確診，1名院友須檢疫

雅園第11座，有1名院友確診，5名院友需要檢疫

基督教家庭服務中心養真苑，昨日有3名工作人員確診，有9名工作人員須檢疫，今日再多1名工作人員確診

耆康會馮堯敬夫人護理安老院，有1名院友確診，有3位院友及5名工作人員需要檢疫

醫管局：舞蹈員阿峯上周五離開伊院 出院前情況穩定

對於有指MIRROR演唱會受傷的舞蹈員阿峯仍未出院，醫管局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示，張梓峯(阿峯)在上周五(29日)下午已簽署相關文件，在家人陪同下離開伊利沙伯醫院，出院前的情況穩定。他指如傷者要求自行出院，會向其解釋有關風險及提供合適的評估及建議，惟強調傷者可以自行決定，醫院會盡量配合。