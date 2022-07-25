疫情｜港增4130宗確診多3死　九龍華仁書院排球班歌唱班逾10人染疫 (持續更新)

本港個案連續5日破4,000宗，今日公布新增4,130宗確診，本地個案3,906宗，包括1,449宗經核酸檢測確診個案，以及2,457宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案；另有224宗輸入個案，多3名患者死亡，全部為長者。再多公院爆疫，沙田醫院一病房共有8人中招；九龍華仁書院排球班、唱歌班有爆發，逾10人感染，衛生防護中心傳染病處主任張竹君直言，是近期比較大的傳播。

沙田醫院 外科 病房8人感染

醫管局總行政經理(醫療成效及科技管理)關慧敏交代公院最新情況，指沙田醫院一個外科病房一名75歲男病人在上周六(23日)確診，其後再發現多3名男病人及4員工確診，醫院正調查個案關聯，所有病人及員工情況穩定，病人已轉送至威院接受隔離治療，至於有關病房暫停接收新症及探訪安排，亦已進行徹底清潔及消毒。

多1112宗學校個案 8校班級須停課

學校方面，多649間學校呈報1,112宗個案，涉及941名學生和171名教職員，當中8間學校有個別班級有個案，需停課一周，包括：

仁濟醫院羅陳楚思小學4B班，25人中有3人確診

順德聯誼總會李兆基中學1A班，31名學生，有4人確診

聖羅撒學校4B班，有30學生，有3人確診

保良局田家炳小學3B、5C班，均有3人確診

屯門嗇色園可藝中學2C班，4人確診

將軍澳官立小學3C班，5人確診

藍田循道衞理小學5B班，4人確診

啟思小學1A班，再多一名學生確診，5A3班則有2名學生及1位老師確診

另外，九龍華仁書院5Y班早前有3名學生確診，目前再多1人確診，該校今日再呈報多10人確診，涉及排球班及唱歌班，目前排球班有4人確診，歌唱班中班有11人確診，高班則有4人確診。張竹君指，唱歌班中班及高班曾於上周三(20日)一齊唱歌，懷疑因此出現感染，據知當時學生有戴口罩，她又說，群組是近期比較大的傳播。