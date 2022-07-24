疫情｜港增4250宗確診 輸入個案佔186宗 多8名病患離世(持續更新)

本港疫情個案繼續突破四千宗，今日(24日)再新增4064宗本地確診，包括1,564宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到2,500宗；另有186宗輸入個案，包括168宗核酸及18宗快測陽性核實個案。 輸入個案中，76宗在機場找到，75宗於檢疫設施中發現，另有35宗於檢疫後發現。病例來自51個國家，當中英國佔最多，有31宗，其次為美國25宗、菲律賓、印度有15宗。 另外多8名病患離世，分別為4男4女，年齡介乎75至103歲。

疫情仍處高位 籲港人緊守防疫措施 衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，多1間老人院舍、4間殘疾院舍有確診個案，包括九龍婦女福利會黃張見紀念老人之家、保良局鄭翼之中心、香港善導會秦石中途宿舍及東華三院賽馬會展翔日間活動中心暨宿舍。



學校方面，仁濟醫院蔡衍濤小學6C班有25名學生，有3人確診，須停課一周。 張竹君指，疫情仍處於高位，未見回落跡象，據過往趨勢，確診數字在每2至3個星期都會「翻一番」，希望數字不會急升太快，呼籲港人緊守防疫措施。