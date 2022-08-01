疫情｜港增4254宗確診 輸入個案佔235宗 多6名病患離世 22個月大女嬰病逝(持續更新)

本港個案連續多日破四千宗，今日新增4,254宗確診，本地個案4,019宗，包括1,486宗經核酸檢測確診個案，以及2,533宗在快測平台申報並經核酸檢測的呈報個案，輸入個案就新增235宗，包括213宗核酸及22宗快測陽性核實個案。

另外，早前東區醫院兒科深切治療部22個月大女嬰，因發燒及抽搐等求醫，入院後需要用呼吸機及強心藥維持生命，延至今日中午離世。此個案將會計算入明天公佈的死亡個案中。

再多6名患者死亡，分別為4男2女，年齡介乎58至84歲，包括：

84歲男子，已打2針，7月21日不適，7月23日快測陽性，7月24日到指定診所求醫，當時有處方抗病毒藥。病人本身患有長期病患，包括高血壓、B12缺乏、乙型肝炎帶菌，及曾患直腸癌、腸癌，心有起搏器，腎功能差。病人昨天在家不省人事，家人召救護車送往瑪麗醫院急症室，當時情況較差，急救無效離世。

60歲女子，有長期病患，有多發性系統萎縮症，需長期臥床，需要人照顧及插胃喉。病人於7月17日有咳、痰及流鼻水，同日快測陽性。

58歲女子，沒有打針，有長期病，曾患肺癆，有乙型肝炎、肝硬化、長期血小板低。7月15日快測陽性，沒有看醫生及取藥，7月30日家人覺得其狀態虛弱，食欲不振召救護車，當時其肺片矇及白，要插喉再送深切治療部，開抗病毒藥，其病毒量一直上升，對藥物反應平平，至昨日離世。

84歲男子，已打2針，7月27日往急症室兩星期前曾確診，但沒有看醫生及取藥，他本有認知障礙，行動不便，有糖尿高血壓、心律不正。7月27日到急症室時情況差，收入病房後情況不斷惡化，至昨日離世

75歲男子，有長期病患，高血壓、高血脂、糖尿病、心律不正、慢性肺阻。7月23日到急症，呼吸有困難、心率快、嘔，入院後情況差，3月曾確診，今次入院後有帶病毒，情況不斷惡化至昨離世

7月25日離世病人，他當日正上班，同事發現其不省人事召救護車，急救無效。法醫解剖發現新冠呈陽性。他去世前1星期快測陽性，沒有看醫生及食藥，1周後上班，未料突暈倒。衞生署資料指，病人突然過世未必與新冠有關。

醫管局公布，1525名新冠肺炎確診病人留醫，當中168人是新增確診，474人入住隔離病房，92人入住二線隔離病房，430人入住北大嶼山醫院感染控制中心，127名是新增確診隔離病人。新增5名病人危殆及3名病人嚴重。現時有23名危殆及24名嚴重病人留醫，其中11人危殆在深切治療部留醫。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻指，醫管局將更新陪產人士及照顧者檢測要求。為進一步防範院內感染，即日起，所有陪產人士，無論是否康復者，都要提交48小時核酸陰性證明。他呼籲陪產人士，如孕婦懷孕達37周，應開始定期核酸，如嬰兒比預產期早出生，陪產人士要在24小時補回核酸檢測，另外長者及長期病患者有病徵應盡快求醫。

940宗學校呈報個案 涉及559間學校

過去數日學校錄得940宗確診個案，分別來自559間學校，涉及784名學生和156名教職員，而過去7日有365間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議9間學校的個別班級停課一周，包括：

聖士提反書院附屬小學供小六學生入住的宿舍，有8人確診，涉及7間房，其中一間房有2名學生確診，每間房住有3至4名學生，當局中六全級要停課，並有14名同房學生被列個案列密切接觸者要檢疫。宿舍共兩層，有90名學生入住，料因平時在宿舍中會脫口罩，及共用設施，如洗澡設施等，並會一同吃飯及活動等，相信因而傳播。

聖馬可中學4E班，23人學生有3個案

基督教香港信義會健明幼兒學校預備班，18名學生中有6名學生確診，預備班老師也確診。

世德幼稚園(梨木樹)K3A班，30名學生有3名確診，並有其中一老師確診

聖約瑟書院4F班，25名學生有3人確診

聖安當小學2C班，30名學生有4人確診

沙田崇真中學，6名曾參加7月25日至7月27日舉行的班際籃球比賽的同學確診，其中2D班有2人，2C班有4人，一共有83名學生曾參與籃球比賽，要暫時停課。

東涌機場幼稚園2至3歲班，24名學生有4個案，該班亦有1名老師確診。

而位於赤柱東頭灣道的香港航海學校再多3宗病例，累計7名學生及1名舍監確診。

再多1間院舍出現確診 涉及沙田賽馬會耆智院

另外，再多1間院舍出現確診，涉及沙田賽馬會耆智院，有一名院友7月30日發病，快測確診，而同房一名院友列密切接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，政府正審視各項數據，看如何調整入境檢疫措施。他指出現香港疫情絕大部分都是本地感染，輸入個案對本地疫情只佔小部分。

被問到外國有文獻表示部分服用輝瑞口服藥患者出現復陽，劉家獻稱目前醫管局沒有相關數據。另外劉家獻提到，確診病人增加，入院以至重症死亡也會隨之增加。他坦言明白市民現時抗疫疲勞，外出用膳和除口罩活動增加，因此當前目的是盡量減少重症死亡個案，「包括講咗好多次嘅打針、打針、打針」。