疫情｜港增4265宗確診 輸入個案佔231宗 多7名病患離世(持續更新)

本港疫情個案連續三日突破四千宗，今日（23日）再新增4,265宗確診，本地個案佔4,034宗，包括1,387宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到2,637宗；輸入個案佔231宗，包括195宗核酸及36宗快測陽性核實個案。

輸入個案中，104宗在機場找到，98宗於檢疫設施中發現，另有29宗於檢疫後發現。病例來自52個國家，當中英國佔最多，有50宗；新加坡有14宗、美國及泰國均有13宗、德國有12宗、菲律賓11宗。

另多7名病患離世，今輪死亡人數累積為9,248人。其中一人在家中離世，涉及一名94歲長者，已打2針，與家人住西貢，本身患腦退化及哮喘，需長期吸藥。死者家人在本月6日確診，死者在7日快速測試陽性，翌日在家中暈倒，其後去世，法醫判斷死因可能與新冠病毒有關。

連續3日確診個案維持4,000宗，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時個案正緩慢上升，速度不及今年2至3月般快，但兩個多星期有「翻一番」的情況，擔心醫管局負荷量增加，希望市民遵守防疫措施，盡早打種疫苗及打齊3針。

醫管局今日新增54名員工確診

醫管局亦公布，1,275名新冠肺炎確診病人留醫，當中168人是新增確診，392人入住隔離病房，25人入住二線隔離病房，415人入住北大嶼山醫院感染控制中心，132名是新增確診隔離病人。新增10名病人危殆及7名病人嚴重。現時有26名危殆及22名嚴重病人留醫，其中5人危殆在深切治療部留醫。另外，葵涌醫院有病房出現6人確診，病房目前已停收新症。而醫管局今日新增54名員工確診。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業李立業表示，再多143名病人康復，包括130名病人出院。醫院管理局再多54名員工確診，累積25543名員工確診，44名員工復工，累計24969名員工康復復工。葵涌醫院復康病房有員工確診，其後再有5名病人確診，目前已送往瑪嘉烈醫院接受治理，病房目前已停收新症。

3間學校的個別班別需停課一周

華仁書院(九龍) 有3名學生確診

東華三院馮黃鳳亭中學4d班有3學生確診

中華傳道會基石幼稚園k2低勇班有2學生確診

再多2間院舍出現確診個案

澤群護老中心有1名院友確診

仁愛護老院有2名院友確診

另外，本港錄得的懷疑或確定BA.2.12.1變異病毒株個案，佔2.5%；懷疑或確定BA.4/5變異病毒株，佔1.4%。