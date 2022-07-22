疫情｜港增4270宗確診 輸入個案佔180宗 多6名病患離世(持續更新)

本港疫情個案連續兩日突破四千宗，今日（22日）再新增4,270宗確診，本地個案佔4,090宗，包括1,522宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到2,568宗；輸入個案佔180宗，包括159宗核酸及21宗快測陽性核實個案。

另外，醫管局再呈報多6宗死亡個案，分別是2男4女，年齡介乎72至97歲，其中2人已打3劑新冠疫苗、2人已打2針、1人接種1針，餘下1人則無疫苗接種紀錄。今波累積死亡人數為9,241人。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診個案有上升的趨勢，未能估計「頂峰」，否則或會影響醫療系統，現時的防疫措施主要是加強高危處所、確診人士，希望可減低爆發的情況，呼籲市民遵守防疫措施及檢疫措施。

醫管局亦公布，1,257名新冠肺炎確診病人留醫，當中177人是新增確診，395人入住隔離病房，23人入住二線隔離病房，420人入住北大嶼山醫院感染控制中心，148名是新增確診隔離病人。新增8名病人危殆及12名病人嚴重。

另外，再多126名病人康復，包括110名病人出院。醫院管理局再多74名員工確診，累積25,489名員工確診，26名員工復工，累計24,925名員工康復復工。

442宗學校呈報個案 涉及340間學校

學校個案方面，當局今共接獲414宗陽性個案，包括365名學生及77名教職員，涉及340間學校，有8間學校的個別班別需停課一周：

國際英文幼稚園（雅息士道校舍）nursing lily下午班1名老師及1名學生確診

軒尼詩道官立小學2R班有3學生確診

保良局羅氏信託學校有1學生確診

香港浸信會聯會香港西北扶輪社幼稚園k3高愛班有2學生確診

佛教慈敬學校5c班有3學生確診

聖保祿幼稚園n3b班有2名學生及1名老師確診

啟思小學1a2班有3名學生確診

聖公會青衣主恩小學6a班有4學生確診

另外，新增3間院舍出現確診個案：

旺角東江安老院有1名院友確診

鈞溢(山景)安老院有1名院友確診

青和居護老院有1名院友確診

九龍醫院康復科病房、屯門醫院外科病房均有病人染疫

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，九龍醫院康復科病房有1名病人在7月18日確診，調查後再多1名病人及2名員工確診，同房3名病人列緊密接觸者；而早前爆疫的同一醫院康復科病房再多2名病人確診，累計8病人及1員工確診；而屯門醫院外科病房亦有1名91歲男病人7月18日確診新冠肺炎，調查後再多3名介乎72至86歲男病人及4名員工確診。

李立業指現時有超過1,200人留醫，公立醫院應付疫情已進入第二階段，而要暫停更多非緊急手術，隨著疫情上升，呼籲市民勿掉以輕心。

張竹君：政府會加強高危地方或大廈的強檢安排

被問到在落實居家隔離新安排下，當局如何確保變種病毒在大廈不會出現爆發時，張竹君表示，知道政府會加強高危地方或大廈的強檢安排；至於政府向確診者派發電子手環的情況，她則指，不清楚詳細情況，但知道資科辦會盡快向確診者派發電子手環。