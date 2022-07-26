疫情｜港增4276宗確診 多6名病患離世 現行社交距離措施延長兩周

本港疫情個案繼續突破四千宗，今日(26日)再新增4,276宗確診個案，當中3,975宗為本地確診，包括1,595宗經核酸檢測確診的個案，以及在快測平台申報並經核酸檢測的呈報共收到2,380宗；另有301宗輸入個案，包括282宗核酸及19宗快測陽性核實個案。

政府今日亦公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為7月28日至8月10日。

輸入個案中，182宗在機場發現，92宗於檢疫設施中發現，另有27宗於檢疫後發現，來自41個國家及地區，8個地方多過10宗，其中英國有66宗、美國有35宗、泰國有28宗等。

被問到有否需要收緊社交距離措施，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診個案慢慢上升，即時繁殖率亦達1.3，現沒看到有回落的跡象，故疫情未見頂。她說，港府不希望再收緊社交距離措施，亦沒有空間再放寬，呼籲市民盡快打針。她又說，看到個別長者快測陽性，沒有呈報，呼籲他們要用港府的措施，家人亦應協助呈報資料或致電1836119向職員求助。

另外多6名病患離世個案，分別涉3男3女，介乎84至97歲，非院舍院友。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，現有1,425人確診病人留醫，今新增175名確診留醫病人。

醫管局至今在不同設施處方逾38,000劑新冠口服藥，現時藥物儲備足夠，會為合適的病人處方有關藥物，雖然大部分患者徵狀輕微，但不應掉以輕心，因為新冠病情惡化較快，可到7間指定診所，以1836115支援熱線，可以安排合適患者接受視像診症，完成診症後，有專人將藥物送上門。

524宗學校呈報個案 涉及387間學校

學校個案方面，當局今共接獲524宗陽性個案，涉及387間學校，涉及447名學生及77名教職員，有11個涉疫班別疑現傳播，須停課一周，包括：

青松侯寶垣中學，2N班28名學生，3名學生染疫

世德幼稚園，K2B班24名學生，3名學生染疫

善一堂安逸幼稚園，全日幼兒班B班18名學生，2名學生染疫

民生書院（九龍城），5A班31名學生，5名學生染疫

中華基督教會燕京書院，1C班31名學生，5名學生染疫

香海正覺蓮社佛教普光學校，4C班3名學生，1名學生染疫

元朗公立中學校友會鄧英業小學，6D班20名學生，3名學生染疫

高主教書院幼稚園，上午低班禮班名學生，累計7名學生及1名老師染疫

金巴崙長老會耀道中學，3A班32名學生，4名學生染疫

聖文德天主教小學，5DS班30名學生，3名學生染疫；6BR班21名學生，3名學生染疫

香港靈糧堂秀德幼稚園，AN2班19名學生，2名學生染疫

被問到學校個案增加的原因，張竹君指學校個案與社區個案增加的比例相約，他們每日須做快測，如有班別出現確診個案，會要求他們停課，但暫時仍未見到有大爆發的跡象。

另新增1間院舍出現確診個案，涉及耀能協會盛康園，共1名院友及1名員工確診，有16名院友需要檢疫。；而變種病毒BA.2.12.1的個案所佔比例升至 3 %，而BA.4/5亦升至1.8%。

專家指每日公布確診數字已沒意思 醫管局：會視乎疫情的走勢及病床使用率

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受電台訪問時表示，隨著本港向復常發展，政府每日在疫情記者會公布確診數字已經沒有意思，認為可以考慮取消安排，改爲發放重點資訊，包括每星期整合封區强制檢測找出的個案數目，以及輕症和無病徵患者的比例。張竹君回應指，專家有不同意見，港府會採納專家的意見；而關慧敏亦表示會視乎疫情的走勢及病床使用率，如疫情再上升，會再與港府適討下一步的做法。