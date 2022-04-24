疫情｜港增429宗確診跌穿500宗 多13名患者離世 (持續更新)

港增429宗確診跌穿500宗 多13名患者離世

第五波疫情確診數字繼續回落，本港今日新增429宗確診個案，是近日首次跌穿500宗水平，當中221宗核酸檢測陽性個案，以及208宗經快速抗原檢測呈報個案，19宗為輸入個案，其中15宗在機場檢測到及4宗在檢疫酒店發現。第5波疫情至今累計有超過118.9萬人確診。



另外，再多13名患者死亡，年齡介乎31歲至89歲。累計9,036宗死亡個案，病死率維持0.76%。昨天沒有新增院舍感染或爆發，但在曾有個案的院舍當中，有6間安老院及1間殘疾院舍再有個案，共涉及8名院友。

歐家榮：復活節後未見反彈 衛生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，確診數字有緩慢下降趨勢，目前看不到假期後數字有反彈，即使未來一至兩星期無出現反彈情況，預料仍會維持三位數字一段時間。



此外，歐家榮表示，有大學或專家以數學模型推算疫情，但認為有些人無病徵或病徵輕微，因此沒可能實際掌握確診人數，當局會密切觀察，要視乎疫苗接種人數以及劑量，再決定下一階段的放寬社交距離措施。他又說，未來有假期及母親節，希望市民保持社交距離，外出要戴好口罩，以防疫情反彈。