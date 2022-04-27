疫情｜港增430宗確診多8死　再多8宗學校呈報陽性個案 (持續更新)

本港確診個案今日稍為回升，新增430宗確診病例，比昨日347宗為高，當中包括222宗核酸檢測陽性個案，以及208宗經快速抗原檢測呈報個案，第五波疫情至今累計約1, 190,437宗個案；另增8名患者離世，累計死亡個案9,069宗。

在新增個案中，15宗屬輸入個案，其中4宗昨日抵港，包括3人坐JL029航班，1人坐AI316航班，當中一宗相信是復陽個案；其餘11宗是早前抵港3至5日檢測呈陽性，來自美國、英國、新加坡、台灣等地。

昨日沒有新增院舍的個案，惟有2間早前已有個案的安老院舍，增加了2宗院友確診個案。

在學校復課方面，昨日公布接獲13宗學校呈報個案，發現其中一宗的快測是不確定，再檢測時發現是陰性，即昨日有12名師生確診，而今日新增8宗學校有呈報個案，涉及7名學生及1名職員，分別來7間學校，其中1間學校有2個來自同一家庭的學生呈陽性。

49歲肺癌打科興婦染疫亡

8名昨日離世的患者，涉5男3女，年齡介乎49至95歲，當中一名院舍院友，有3人無打針，4人打1針，1人打3針，7人屬65歲以上長者，而比較年輕的病人為：

49歲女病人，於2月24日打科興疫苗，有肺癌，上周四(21日)到瑪嘉烈醫院急症室，報稱有頭暈，經常在家跌倒，入院的檢測發現呈陽性，入院後電腦掃瞄發現肺癌已擴散至不同部位，情況轉差昨日不治

藝人 曾江 檢疫酒店 倒斃 張竹君：無個別人士在檢疫酒店資料

被問到藝人曾江在檢疫酒店倒斃，當局沒否收到有關陽性個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，沒有個別人士在檢疫酒店資料，因為當局資料是截止昨日，除非有關人士是曾呈報陽性，否則當局是沒有資料。